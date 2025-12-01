I CANI: la forza centripeta dell’indie pop italiano

Articolo di Umberto Scaramozzino | Foto di Luca Moschini

Sono mesi che si parla dei Cani, del loro ritorno discografico e del loro ritorno dal vivo. Tutto è già stato detto, comprese le immancabili ironie iperboliche su quale sia stata la reunion musicale più importante dell’anno. Sarebbe stato facile perciò arrivare alla prima di due date torinesi con l’entusiasmo smorzato e la sensazione di partecipare a qualcosa che ormai ha esaurito il suo clamore ed è tornato a essere ordinaria amministrazione.

E invece no: al Teatro della Concordia di Venaria Reale, in provincia di Torino, l’aria è elettrica come se Niccolò Contessa fosse ancora indeciso sul futuro della propria band e dalla risposta del pubblico dipendesse l’esito stesso.

Il boato che accoglie il combo romano è assordante, molto più vicino a quello di un palazzetto che a quello di un club. Questo è il turno dei piemontesi e poco importa quante altre serate si sono consumate nel resto d’Italia: l’emozione è tanta.

I Cani in concerto al Teatro Concordia di Venaria Reale, foto di Luca Moschini

Il trittico composto da “io”, “buco nero” e “colpo di tosse” introduce il nuovo album – “Post mortem” – e avvia un processo di canonizzazione che raramente funziona così bene. Il quarto capitolo discografico dei Cani ci ha messo davvero pochissimo a diventare un nuovo pilastro del repertorio e la risposta del pubblico ne è la prova schiacciante. Ma non sono solo i brani a funzionare a dovere: le luci, i suoni, l’aura dei musicisti. Tutto al posto giusto, tutto calibrato per l’affermazione di uno dei migliori live act italiani odierni.

L’unico ad avere difficoltà è il nuovo chitarrista, Marcello Enea Newman, che lotta per un terzo del concerto con i problemi tecnici e nonostante questo tiene botta e non perde mai la calma. Cavi aggrovigliati, scollegati e ricollegati, infine sostituiti, come anche le chitarre stesse, finché il buon Marcello non riesce a reinserirsi nel flusso mai interrotto di Contessa e soci. Normalmente se l’unica chitarra di una band di sei elementi viene meno, il concerto naufraga, anche se si tratta di elettropop. Ma nel caso dei Cani c’è una sorta di forza centripeta che mantiene il moto circolare dell’esibizione, mentre tutto il pubblico ruota insieme alla band.

I Cani in concerto al Teatro Concordia di Venaria Reale, foto di Luca Moschini

La scaletta non può accontentare tutti e infatti non lo fa. Anzi, verosimilmente sono tanti ad avvertire pruriti vari quando si avvicina l’encore e mancano all’appello pezzi come “Non c’è niente di twee” oppure “Non finirà”. A quel punto la paura spinge i cori d’incitamento a essere più espliciti possibile: “se non fate Lexotan noi non ce ne andiamo”. E per fortuna arriva, non prima di “Una cosa stupida”, estremamente emozionante. “Lexotan” è invece lo sfogo liberatorio. Contessa prima chiede con umiltà di riporre i cellulari e poi si affaccia sul pubblico e si lancia in un crowd surfing goffo e gestito malissimo, che però rende la serata ancora più vera, ancora più memorabile.

Come hanno fatto i Cani con il loro indie pop a scardinare la musica alternativa degli anni Dieci e a tornare a metà degli anni Venti con l’istituzionalità di un progetto generazionale? Difficile trovare una risposta esaustiva, ma il concerto di Torino, come tutti quelli precedenti in questo glorioso tour di ritorno, sembra comunicare che si tratti di una doppia tempesta perfetta, oggi come allora.