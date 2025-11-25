ANNALISA: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia
Annalisa, una tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify, si è esibita ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.
“Ma NOI Siamo Fuoco Capitolo 1” – Il tour nei Palazzetti
Annalisa è tornata ieri sera sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze.
Il nuovo tour è un mix perfetto tra i brani tratti dal nuovo lavoro discografico della cantante e le sue hits più iconiche.
Il nuovo “Ma io Sono Fuoco” è stato presentato nella sua interezza ad eccezione dell’ultimo brano della tracklist. Infatti “Una Tigre Sul Letto Continua A Parlarmi” non è stato eseguito.
Inoltre non sono mancate le canzoni più iconiche della cantante come: “Euforia” “Bellissima”, “Mon Amour” e “Ragazza Sola”.
Clicca qui per vedere le foto del concerto di Annalisa a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).
ANNALISA – La Scaletta del Tour
Intro – Dipende
Ragazza Sola
Chiodi
Bye Bye
Bollicine
Nuda Con Intro
Eva + Eva
Movimento Lento
Avvelenata
Delusa
Stragadada
Tsunami – Stelle
Euforia con Intro
Sweet Dreams
Il Mondo Prima Di Te
Indaco Violento – Outro
Medley (Diamanti Lei e Luce Lui / Una Finestra Tra Le Stelle / Alice E Il Blu / Bonsai / Secretly / Il Diluvio Universale)
Sinceramente
Mon Amour Con Intro
Esibizionista
Maschio
Emanuela
Piazza San Marco
Tropicana – Disco Paradise
Amica – Outro
Bellissima Con Intro
Io Sono – Outro