Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

ANNALISA: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Annalisa è tornata a esibirsi a Firenze per la gioia del suo pubblico

Published

Annalisa - Noi Siamo Fuoco Capitolo 1 - Nelson Mandela Forum - Firenze - 2025

Foto di Luna La Chimia

Annalisa, una tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify, si è esibita ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Ma NOI Siamo Fuoco Capitolo 1” – Il tour nei Palazzetti

Annalisa è tornata ieri sera sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze.
Il nuovo tour è un mix perfetto tra i brani tratti dal nuovo lavoro discografico della cantante e le sue hits più iconiche.
Il nuovo “Ma io Sono Fuoco” è stato presentato nella sua interezza ad eccezione dell’ultimo brano della tracklist. Infatti “Una Tigre Sul Letto Continua A Parlarmi” non è stato eseguito.
Inoltre non sono mancate le canzoni più iconiche della cantante come: “Euforia” “Bellissima”, “Mon Amour” e “Ragazza Sola”.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Annalisa a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Annalisa

ANNALISA – La Scaletta del Tour

Intro – Dipende
Ragazza Sola
Chiodi
Bye Bye
Bollicine
Nuda Con Intro
Eva + Eva
Movimento Lento
Avvelenata
Delusa
Stragadada
Tsunami – Stelle
Euforia con Intro
Sweet Dreams
Il Mondo Prima Di Te
Indaco Violento – Outro
Medley (Diamanti Lei e Luce Lui / Una Finestra Tra Le Stelle / Alice E Il Blu / Bonsai / Secretly / Il Diluvio Universale)
Sinceramente
Mon Amour Con Intro
Esibizionista
Maschio
Emanuela
Piazza San Marco
Tropicana – Disco Paradise
Amica – Outro
Bellissima Con Intro
Io Sono – Outro


In this article:, , , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Elisa - Elisa Toffoli - Nelson Mandela Forum Firenze 2025 Elisa - Elisa Toffoli - Nelson Mandela Forum Firenze 2025

Reportage Live

ELISA: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Il grande abbraccio del pubblico toscano a Elisa

4 giorni ago
Modà - Kekko Silvestre - La Notte Dei Romantici Il Tour 2025 - Nelson Mandela Forum Firenze Modà - Kekko Silvestre - La Notte Dei Romantici Il Tour 2025 - Nelson Mandela Forum Firenze

Reportage Live

MODÀ: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Il ritorno della band romantica capace di sognare e far sognare

6 giorni ago
Noemi - Noemi Teatri 2025 - Teatro Cartiere Carrara Firenze Noemi - Noemi Teatri 2025 - Teatro Cartiere Carrara Firenze

Reportage Live

NOEMI: foto e scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Noemi in un'esperienza unica che unisce emozione e musica

18/11/2025
Elodie - Elodie Show 2025 - Nelson Mandela Forum Firenze Elodie - Elodie Show 2025 - Nelson Mandela Forum Firenze

Reportage Live

ELODIE: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Elodie ha portato il suo show dall'impronta internazionale anche a Firenze

15/11/2025