ANNALISA: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Annalisa, una tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify, si è esibita ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Ma NOI Siamo Fuoco Capitolo 1” – Il tour nei Palazzetti

Annalisa è tornata ieri sera sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze.

Il nuovo tour è un mix perfetto tra i brani tratti dal nuovo lavoro discografico della cantante e le sue hits più iconiche.

Il nuovo “Ma io Sono Fuoco” è stato presentato nella sua interezza ad eccezione dell’ultimo brano della tracklist. Infatti “Una Tigre Sul Letto Continua A Parlarmi” non è stato eseguito.

Inoltre non sono mancate le canzoni più iconiche della cantante come: “Euforia” “Bellissima”, “Mon Amour” e “Ragazza Sola”.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Annalisa a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

ANNALISA – La Scaletta del Tour

Intro – Dipende

Ragazza Sola

Chiodi

Bye Bye

Bollicine

Nuda Con Intro

Eva + Eva

Movimento Lento

Avvelenata

Delusa

Stragadada

Tsunami – Stelle

Euforia con Intro

Sweet Dreams

Il Mondo Prima Di Te

Indaco Violento – Outro

Medley (Diamanti Lei e Luce Lui / Una Finestra Tra Le Stelle / Alice E Il Blu / Bonsai / Secretly / Il Diluvio Universale)

Sinceramente

Mon Amour Con Intro

Esibizionista

Maschio

Emanuela

Piazza San Marco

Tropicana – Disco Paradise

Amica – Outro

Bellissima Con Intro

Io Sono – Outro







