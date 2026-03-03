GIOVANNI LINDO FERRETTI: foto e scaletta del concerto al Teatro Verdi di Firenze

Foto di Luna La Chimia
Giovanni Lindo Ferretti, una delle figure di maggior prestigio del panorama musicale italiano, si è esibito ieri sera in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
“Percuotendo. In Cadenza. Tour 2026” – Il Tour nei Teatri
Giovanni Lindo Ferretti, lo storico cantante dei CCCP e dei CSI, è attualmente in giro per l’Italia con il suo tour solista.
In scena, per oltre due ore, un percorso poetico e religioso che unisce le diverse generazioni presenti in sala, tra percussioni, liturgia e memoria personale.
“Percuotendo. In Candenza” altro non è che la messa in scena di alcune parti del suo libro che si alternano in una scaletta che copre circa quarantanni di carriera nel rock alternativo.
Infatti lo spettacolo è un co-reading dove a ogni canzone segue una breve lettura di testi poetici e autobiografici di Giovanni Lindo, il tutto riflettendo una decadenza tra sacro e profano.
Sul palco, affianco a Ferretti, Simone Beneventi (percussioni) e Luca Alfonso Rossi (corde), imprescindibili creatori di una trama sonora che nutre, sostiene e a volte sovrasta il racconto.
GIOVANNI LINDO FERRETTI: La Scaletta del Concerto di Firenze
Aria di Rivoluzione
Morire
Tu Menti
Tomorrow (Voulez-Vous Un Rendez-Vous)
Mi Ami?
Oh! Battagliero
Valium Tavor Serenase
Curami
And The Radio Plays
Stati Di Agitazione
Libera Me Domine
Intimisto
Del Mondo
Amandoti
Brace
Madre
Annarella
Cupe Vampe
Inch’allah – Ça va
Per Me Lo So
E Tu Vengo A Cercare
Irata
Pons Tremolans
Emilia Paranoica
Bang Bang (My Baby shot Me Down)
Spara Juri