GIOVANNI LINDO FERRETTI: foto e scaletta del concerto al Teatro Verdi di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Giovanni Lindo Ferretti, una delle figure di maggior prestigio del panorama musicale italiano, si è esibito ieri sera in concerto al Teatro Verdi di Firenze.

“Percuotendo. In Cadenza. Tour 2026” – Il Tour nei Teatri

Giovanni Lindo Ferretti, lo storico cantante dei CCCP e dei CSI, è attualmente in giro per l’Italia con il suo tour solista.



In scena, per oltre due ore, un percorso poetico e religioso che unisce le diverse generazioni presenti in sala, tra percussioni, liturgia e memoria personale.



“Percuotendo. In Candenza” altro non è che la messa in scena di alcune parti del suo libro che si alternano in una scaletta che copre circa quarantanni di carriera nel rock alternativo.

Infatti lo spettacolo è un co-reading dove a ogni canzone segue una breve lettura di testi poetici e autobiografici di Giovanni Lindo, il tutto riflettendo una decadenza tra sacro e profano.

Sul palco, affianco a Ferretti, Simone Beneventi (percussioni) e Luca Alfonso Rossi (corde), imprescindibili creatori di una trama sonora che nutre, sostiene e a volte sovrasta il racconto.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Giovanni Lindo Ferretti a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

GIOVANNI LINDO FERRETTI: La Scaletta del Concerto di Firenze

Aria di Rivoluzione

Morire

Tu Menti

Tomorrow (Voulez-Vous Un Rendez-Vous)

Mi Ami?

Oh! Battagliero

Valium Tavor Serenase

Curami

And The Radio Plays

Stati Di Agitazione

Libera Me Domine

Intimisto

Del Mondo

Amandoti

Brace

Madre

Annarella

Cupe Vampe

Inch’allah – Ça va

Per Me Lo So

E Tu Vengo A Cercare

Irata

Pons Tremolans

Emilia Paranoica

Bang Bang (My Baby shot Me Down)

Spara Juri