GIOVANNI LINDO FERRETTI: foto e scaletta del concerto al Teatro Verdi di Firenze

Il progetto itinerante di Ferretti che intreccia parola, canto e suono ha fatto tappa anche nel capoluogo toscano

Published

Giovanni Lindo Ferretti - Percuotendo In Cadenza Tour 2026 - Teatro Verdi Firenze

Foto di Luna La Chimia

Giovanni Lindo Ferretti, una delle figure di maggior prestigio del panorama musicale italiano, si è esibito ieri sera in concerto al Teatro Verdi di Firenze.

“Percuotendo. In Cadenza. Tour 2026” – Il Tour nei Teatri

Giovanni Lindo Ferretti, lo storico cantante dei CCCP e dei CSI, è attualmente in giro per l’Italia con il suo tour solista.


In scena, per oltre due ore, un percorso poetico e religioso che unisce le diverse generazioni presenti in sala, tra percussioni, liturgia e memoria personale.


“Percuotendo. In Candenza” altro non è che la messa in scena di alcune parti del suo libro che si alternano in una scaletta che copre circa quarantanni di carriera nel rock alternativo.

Infatti lo spettacolo è un co-reading dove a ogni canzone segue una breve lettura di testi poetici e autobiografici di Giovanni Lindo, il tutto riflettendo una decadenza tra sacro e profano.

Sul palco, affianco a Ferretti, Simone Beneventi (percussioni) e Luca Alfonso Rossi (corde), imprescindibili creatori di una trama sonora che nutre, sostiene e a volte sovrasta il racconto.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Giovanni Lindo Ferretti a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Giovanni Lindo Ferretti

GIOVANNI LINDO FERRETTI: La Scaletta del Concerto di Firenze

Aria di Rivoluzione
Morire
Tu Menti
Tomorrow (Voulez-Vous Un Rendez-Vous)
Mi Ami?
Oh! Battagliero
Valium Tavor Serenase
Curami
And The Radio Plays
Stati Di Agitazione
Libera Me Domine
Intimisto
Del Mondo
Amandoti
Brace
Madre
Annarella
Cupe Vampe
Inch’allah – Ça va
Per Me Lo So
E Tu Vengo A Cercare
Irata
Pons Tremolans
Emilia Paranoica
Bang Bang (My Baby shot Me Down)
Spara Juri

