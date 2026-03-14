GIOVANNI LINDO FERRETTI: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Colosseo di Torino

Foto di Luca Moschini

ll Teatro Colosseo di Torino ha ospitato il ritorno di Giovanni Lindo Ferretti, un artista che ha smesso da tempo di essere un semplice musicista per farsi profeta, eremita e memoria storica del punk d’autore italiano.

Fin dalle prime note, l’atmosfera nel teatro è apparsa sospesa. Ferretti, accompagnato dai fedeli sodali Ezio Bonicelli e Luca A. Rossi, ha tracciato un percorso netto che ha collegato i cocci dei CCCP – Fedeli alla linea alle riflessioni mistiche di Saga.

Non c’è stato spazio per la nostalgia fine a se stessa ed il pubblico ha assistito a tutto lo spettacolo in un silenzio quasi religioso, interrotto solo da applausi catartici.

La voce di Ferretti, ancora ferma e tagliente nonostante il passare degli anni, ha trasformato il Colosseo in una pieve dell’Appennino reggiano.

Il concerto si è dipanato come un reading recitato, dove la parola nuda conta quanto il suono. Ferretti ha alternato i classici a momenti di pura narrazione, parlando di ritorno alla terra, di identità e di una resistenza culturale che oggi sembra più necessaria che mai.

Vedere il Teatro Colosseo gremito per un artista così “spigoloso” nel 2026 conferma una verità assoluta: abbiamo ancora bisogno di padri, anche se scomodi, e di canti che sappiano di fumo, incenso e terra bagnata.

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Giovanni Lindo Ferretti: la scaletta del concerto di Torino: