Nuovo spettacolo per GIOVANNI LINDO FERRETTI: dal 14 febbraio 10 appuntamenti nei principali teatri italiani

Al via il 14 febbraio dall’Arena del Sole di Bologna PERCUOTENDO. IN CADENZA di Giovanni Lindo Ferretti.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4hWsBmB

A un anno e mezzo dall’unica rappresentazione di Moltitudine in cadenza, percuotendo al Teatro Olimpico di Vicenza, l’opera torna in una nuova forma. Nata in un momento preciso, tra le due tournée dei CCCP, Percuotendo. in cadenza rinasce dal proprio nucleo originario e si trasforma in un progetto itinerante, che prevede dieci appuntamenti nei principali teatri d’Italia.

Uno spettacolo che intreccia parola, canto e suono attorno ai testi poetici e autobiografici di Giovanni Lindo Ferretti. Tra fede, appartenenza e ritorno alle origini, Ferretti racconta i giorni, i mesi, gli anni trascorsi tra lo spazio pubblico dei palchi e la dimensione intima del suo vivere sui monti.

Le canzoni, reinterpretate e riarrangiate per percussioni e corde, tra ritmo e melodia, disegnano con cadenza il cerchio di una storia “privata”, trasformando la narrazione personale in un’esperienza condivisa.

Sul palco, affianco a Ferretti, Simone Beneventi (percussioni) e Luca Alfonso Rossi (corde), imprescindibili creatori di una trama sonora che nutre, sostiene e a volte sovrasta il racconto.

«La Lettura diventa poesia che diventa canzone per aprire alla musica che cresce fino a tornare poesia e poi … si ricomincia – afferma Giovanni Lindo Ferretti».

Queste le date del tour curato da Musiche Metropolitane di Luca Zannotti:

14 febbraio – Arena del Sole, Bologna

16 febbraio – Auditorium Parco della Musica, Roma

23 febbraio – Teatro Comunale, Vicenza

28 febbraio – Auditorium Santa Chiara, Trento

2 marzo – Teatro Verdi, Firenze

13 marzo – Teatro Colosseo, Torino

29 marzo – Teatro Nuovo, Udine

31 marzo – Teatro Morlacchi, Perugia

2 aprile – Teatro Dal Verme, Milano

19 aprile – Teatro Regio, Parma