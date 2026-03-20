UMBERTO TOZZI: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Umberto Tozzi, noto cantautore e chitarrista italiano, si è esibito lo scorso 14 Marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour 2026” – Il Tour nei Palazzetti

Dopo 80 milioni di dischi venduti e 50 anni di carriera, Umberto Tozzi ha deciso di chiudere con un ultimo tour la sua brillante carriera. Tra il 2024 e il 2025 sono state più di 30 le tappe tra Europa, America e Oceania.

Ospite speciale di questi ultimi appuntamenti è Marco Masini con cui ha cantato “Si Può Dare Di Più” e “T’Innamorerai”.

Cantautore e musicista carismatico e creativo, Umberto Tozzi grazie alle sue hit senza tempo è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale. Infatti, ai suoi concerti, giovani e meno giovani cantano e ballano insieme e anche al Mandela è stato così.

Dopo l’ultimo appuntamento italiano domani 21 Marzo a Padova, il tour d’addio proseguirà in Svizzera, Austria, Belgio, Francia e si concluderà definitivamente a Sion in Svizzera il prossimo 18 Luglio.

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UMBERTO TOZZI – La Scaletta Del Concerto Di Firenze



Intro

Notte Rosa

Ti Amo

Gli Altri Siamo Noi

Gli Innamorati

Si Può Dare Di Più (con Marco Masini)

T’Innamorerai (con Marco Masini)

Immensamente

Qualcosa Qualcuno

Lei

Eva

Gente Di Mare

Io Camminerò

Dimentica Dimentica

Strumentale

Donna Amante Mia

Vento D’Aprile

Torna A Sognare

Il Grido

Dimmi Di No

Io Muoio Di Te

Stella Stai

Tu

Gloria





