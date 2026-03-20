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UMBERTO TOZZI: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Il cantautore torinese ha salutato per l’ultima volta il pubblico fiorentino con uno spettacolo indimenticabile

Published

Umberto Tozzi - L'Ultima Notte Rosa - The Final Tour 2026 - Nelson Mandela Forum Firenze

Foto di Luna La Chimia

Umberto Tozzi, noto cantautore e chitarrista italiano, si è esibito lo scorso 14 Marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour 2026” – Il Tour nei Palazzetti

Dopo 80 milioni di dischi venduti e 50 anni di carriera, Umberto Tozzi ha deciso di chiudere con un ultimo tour la sua brillante carriera. Tra il 2024 e il 2025 sono state più di 30 le tappe tra Europa, America e Oceania.
Ospite speciale di questi ultimi appuntamenti è Marco Masini con cui ha cantato “Si Può Dare Di Più” e “T’Innamorerai”.

Cantautore e musicista carismatico e creativo, Umberto Tozzi grazie alle sue hit senza tempo è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale. Infatti, ai suoi concerti, giovani e meno giovani cantano e ballano insieme e anche al Mandela è stato così.

Dopo l’ultimo appuntamento italiano domani 21 Marzo a Padova, il tour d’addio proseguirà in Svizzera, Austria, Belgio, Francia e si concluderà definitivamente a Sion in Svizzera il prossimo 18 Luglio.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Umberto Tozzi a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Umberto Tozzi

UMBERTO TOZZI – La Scaletta Del Concerto Di Firenze


Intro
Notte Rosa
Ti Amo
Gli Altri Siamo Noi
Gli Innamorati
Si Può Dare Di Più (con Marco Masini)
T’Innamorerai (con Marco Masini)
Immensamente
Qualcosa Qualcuno
Lei
Eva
Gente Di Mare
Io Camminerò
Dimentica Dimentica

Strumentale

Donna Amante Mia
Vento D’Aprile
Torna A Sognare
Il Grido
Dimmi Di No
Io Muoio Di Te
Stella Stai
Tu
Gloria


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