UMBERTO TOZZI: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia
Umberto Tozzi, noto cantautore e chitarrista italiano, si è esibito lo scorso 14 Marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze.
“L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour 2026” – Il Tour nei Palazzetti
Dopo 80 milioni di dischi venduti e 50 anni di carriera, Umberto Tozzi ha deciso di chiudere con un ultimo tour la sua brillante carriera. Tra il 2024 e il 2025 sono state più di 30 le tappe tra Europa, America e Oceania.
Ospite speciale di questi ultimi appuntamenti è Marco Masini con cui ha cantato “Si Può Dare Di Più” e “T’Innamorerai”.
Cantautore e musicista carismatico e creativo, Umberto Tozzi grazie alle sue hit senza tempo è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale. Infatti, ai suoi concerti, giovani e meno giovani cantano e ballano insieme e anche al Mandela è stato così.
Dopo l’ultimo appuntamento italiano domani 21 Marzo a Padova, il tour d’addio proseguirà in Svizzera, Austria, Belgio, Francia e si concluderà definitivamente a Sion in Svizzera il prossimo 18 Luglio.
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UMBERTO TOZZI – La Scaletta Del Concerto Di Firenze
Intro
Notte Rosa
Ti Amo
Gli Altri Siamo Noi
Gli Innamorati
Si Può Dare Di Più (con Marco Masini)
T’Innamorerai (con Marco Masini)
Immensamente
Qualcosa Qualcuno
Lei
Eva
Gente Di Mare
Io Camminerò
Dimentica Dimentica
Strumentale
Donna Amante Mia
Vento D’Aprile
Torna A Sognare
Il Grido
Dimmi Di No
Io Muoio Di Te
Stella Stai
Tu
Gloria