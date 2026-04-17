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Sweden Rock Festival 2026: la line-up viene chiusa con nuovi nomi

Sweden Rock Festival 2026: è stata pubblicata tutta la line-up. Scopri quindi tutte le band presenti al festival!

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Sweden Rock Festival 2026
Sweden Rock Festival 2026, tutte le informazioni a questa pagina dedicata

Possiamo finalmente presentare le ultime band confermate per lo Sweden Rock Festival 2026. Con questo, il lineup di quest’anno è completo – e ora possiamo svelare il poster ufficiale del festival!

Nuove aggiunte alla line-up dello Sweden Rock Festival 2026:

  • Kanonenfieber
  • Venom
  • Masterplan
  • Allt
  • The Crown
  • The Flower Kings
  • Sha-boom
  • Ambush
  • ?
  • National Day Celebration With Nina
  • Rockklassiker Allstars

Il conto alla rovescia è iniziato, e non vediamo l’ora di aprire nuovamente i cancelli per il miglior pubblico del mondo.

Possiamo anche annunciare che i SAXON precedentemente confermati porteranno il loro completo ‘Castles & Eagles Show’, con il loro iconico impianto di luci a forma di aquila e il set del palco a forma di castello dal tour Crusader del 1984!

Purtroppo, dobbiamo informarvi che i FORBIDDEN hanno annullato la loro performance allo Sweden Rock Festival 2026. Speriamo di accoglierli di nuovo in futuro.

Con questo annuncio, tutte le assegnazioni dei palchi per il lineup sono ora confermate.

Il lineup completo, i giorni di esibizione e i palchi sono disponibili su www.swedenrock.com

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Incluso nel pacchetto:

  • 🎟️ Biglietto Sweden Rock Festival (3-6 giugno)
  • 🛏️ 5 notti in camera doppia o singola all’interno di una villa condivisa con altri viaggiatori. A disposizione: sauna, vicinanza alla spiaggia, patio, barbecue, cucina attrezzata e molto altro. Al mattino sauna e nuotata, durante il giorno il festival e alla sera una spaghettata in compagnia. Cosa c’è di meglio?
  • 🚐 Trasferimenti in van privato 9 posti da/per l’aeroporto di Copenhagen e da/per il festival (tempo di trasferimento: 15 minuti)
  • 🤝 Coordinatore dedicato per tutta la durata del viaggio per viversi il festival senza pensieri.
  • 🛡️ Assicurazione medico-bagaglio.

Vai allo Sweden Rock Festival con Breakdown Tours, tutte le informazioni qui oppure clicca il pulsante qui sotto.

Info e prenotazioni

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