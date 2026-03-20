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BREAKDOWN TOURS: il tour operator dedicato agli appassionati di musica rock e metal

Vivi i migliori festival rock e metal con Breakdown Tours: viaggi di gruppo, pacchetti completi e destinazioni in tutta Europa.

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Breakdown Tours e Time Warp Travel
Breakdown Tours e Time Warp Travel

Milano, 20 marzo 2026 – Arrivato al suo terzo anno di attività, Breakdown Tours è il tour operator pensato per gli appassionati di musica rock e metal che vogliono vivere i migliori festival ed eventi musicali senza doversi preoccupare dell’organizzazione. Con una proposta che unisce viaggi di gruppo, esperienze personalizzate e una community di appassionati, Breakdown Tours si propone di semplificare la partecipazione ai grandi eventi musicali, sia in Italia che all’estero.

Breakdown Tours è un progetto nato grazie alla partnership e al supporto di Time Warp Travel, tour operator e agenzia di viaggi da oltre 10 anni specializzata nel settore dello spettacolo e dell’entertainment. Grazie alla decennale esperienza nell’organizzazione di spostamenti per artisti, band, produzioni e management in occasione dei più importanti eventi, Time Warp Travel ha contribuito a costruire una solida base per questo nuovo servizio dedicato al pubblico degli appassionati di musica. Time Warp Travel è una business unit della storica cooperativa Doc Servizi, la più importante cooperativa italiana di professionisti dello spettacolo.

Per l’estate 2026 sono già confermati tre viaggi dedicati ad alcuni dei migliori festival di musica rock e metal della scena internazionale, selezionati non solo per le ricche line up, ma anche per la qualità dei servizi e l’attenzione all’experience dei partecipanti:

Questi pacchetti viaggio includono tutti gli aspetti logistici fondamentali, come trasferimenti, sistemazioni e assistenza, lasciando ai partecipanti la libertà di concentrarsi sull’esperienza del festival e sull’opportunità di incontrare nuove persone con la stessa passione per la musica.

Oltre a queste iniziative internazionali, Breakdown Tours e Time Warp Travel sono anche Travel Partner per alcuni festival italiani, tra cui Luppolo in Rock e La Prima Estate, permettendo ai partecipanti di usufruire di tariffe agevolate su hotel e altri servizi.

“Siamo appassionati di musica e viaggi da sempre, ma ci siamo accorti di quanto possa essere complicato, soprattutto per chi viaggia da solo, partecipare a festival internazionali. Per molti resta un sogno nel cassetto. Con Breakdown Tours vogliamo portare il modello dei viaggi di gruppo, oggi popolare fra i giovani turisti, nel mondo della musica: togliere quel sogno dal cassetto e permettere alle persone di vivere i festival condividendo l’esperienza e conoscendo nuovi compagni di viaggio”, spiegano i fondatori del progetto.

Per maggiori informazioni sui pacchetti e sulle prossime destinazioni, è possibile visitare:

Contatti stampa:

Alice Feltro, Breakdown Tours
Email: alice@breakdowntours.com
Telefono: +39 3450426837
Sito web: breakdowntours.com

Contatti stampa: 

Andrea Cortelazzi – Time Warp Travel
Email: andrea.cortelazzi@twt.travel
Telefono: +39 3517062573
Sito web: twt.travel 

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