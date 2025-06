SUEDE: ascolta “Trance State”, il secondo singolo estratto dal nuovo album “Antidepressants”

I Suede condividono il secondo singolo estratto dal loro attesissimo decimo album in studio, Antidepressants, in uscita il 5 settembre 2025 via BMG e disponibile in pre-ordine qui.

Il brano, “Trance State” – che ha fatto il suo debutto nello show di Jo Whiley su BBC Radio 2 – rispecchia a pieno l’energia magnetica del sound di Antidepressants. Linee di basso spigolose e chitarre glaciali creano un’atmosfera tesa e intensa, mentre i testi di Brett Anderson esplorano le ombre della psiche umana trattando temi di ossessione, autoillusione e paranoia.

Brett Anderson ha così commentato la canzone: “When you fall apart, there’s such an honesty and a truth to that.You’re revealing your real self. You’re presenting yourself to the world completely unvarnished. You’re not able to present a facade to the world anymore. It’s just you.“.

“Trance State” è stato anticipato da “Disintegrate” (primo brano estratto dal disco), acclamato da CLASH come “a barbed return” e descritto dal The Telegraph come “a tantalising first taste of what to expect from Antidepressants“, dopo l’anteprima nel programma di Steve Lamacq su BBC 6Music.

Il decimo album di Suede vede i giganti della musica indipendente britannica — vincitori di dischi di Platino, del Mercury Prize e certificati “God Like Genius” dall’NME — animati dall’intensità e dalla potenza che caratterizza da sempre i loro concerti dal vivo.

Dalla pubblicazione di Autofiction nel 2022 — il loro acclamato nono album e il disco con il più alto piazzamento in classifica da oltre 20 anni, arrivato al #2 nella UK Album Chart — la band si è esibita di fronte alle platee più numerose della sua carriera, in oltre 14 paesi. I Suede sono stati descritti dal London Evening Standard come “the most visceral live act on the planet today”, in una recensione a cinque stelle del loro concerto all’Alexandra Palace nell’estate del 2024. È proprio questo fuoco e questa vitalità ad aver alimentato il suono che definisce Antidepressant.