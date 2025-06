FIRENZE ROCKS 2025 – DAY 3: le foto e la scaletta del concerto alla Visarno Arena di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Il Firenze Rocks 2025, il festival musicale fiorentino divenuto negli anni un’eccellenza a livello mondiale, è tornato per una tre giorni di musica all’insegna del rock alla Visarno Arena di Firenze.

“Firenze Rocks 2025” – La Terza Giornata

Il programma del 15 Giugno 2025 ha visto succedersi sul palco:

15.00 – Revue

15.45 – Punkcake

16.30 – Bad Nerves

18.00 – Shame

Virgin Radio DJ Set con Ringo

19.45 – Weezer

21.30 – Green Day

“Firenze Rocks 2025 – Day 3” – Revue

​Revue è una band alternative rock della Toscana, nota per le loro esibizioni dal vivo energiche e un suono che mescola vibrazioni alternative grezze con melodie oniriche. Provenienti dalla scena underground toscana, si sono fatti notare per la loro presenza dinamica sul palco e la musica innovativa. Il loro ultimo singolo, “Stardrops”, è stato rilasciato il 7 aprile 2025.

Hanno aperto la seconda e ultima giornata del Firenze Rocks 2025.

Revue in concerto al Firenze Rocks 2025 alla Visarno Arena di Firenze.

“Firenze Rocks 2025 – Day 3” – Punkcake



​Punkcake è una punk band del Valdarno, Italia, formatasi nel 2020 durante la pandemia. Il gruppo è composto dai fondatori Damiano Falcioni (basso e voce) e Sonia Picchioni (voce e basso), insieme a Lorenzo Donato (chitarra), Lorenzo Migliore (batteria) e Bruno Bernardoni (chitarra). Hanno iniziato a esibirsi in assemblee studentesche ed eventi locali, ottenendo gradualmente riconoscimenti nella scena musicale toscana. Nel 2024, Punkcake ha partecipato a X Factor Italia, unendosi al team di Manuel Agnelli e raggiungendo le semifinali con le loro performance energiche e le interpretazioni punk uniche di vari brani. ​

Damiano Falcioni dei Punkcake in concerto al Firenze Rocks 2025 alla Visarno Arena di Firenze.

“Firenze Rocks 2025 – Day 3” – Bad Nerves

I Bad Nerves sono la band speed punk che sta conquistando la scena con la loro musica ad alta velocità e energia pura. Dopo aver ottenuto il favore della critica con il loro debutto autoprodotto, i ragazzi dell’Essex sono pronti a sferrare un altro colpo con il nuovo album Still Nervous. Il loro sound, che mescola punk, rock e pop, li ha fatti apprezzare da artisti come Billie Joe Armstrong dei Green Day e Stone Gossard dei Pearl Jam. Hanno incendiato il palco del Firenze Rocks con la loro frenesia musicale.

Bobby Nerves dei Bad Nerves in concerto al Firenze Rocks 2025 alla Visarno Arena di Firenze.

“Firenze Rocks 2025 – Day 3” – Shame

Gli Shame sono una delle band più promettenti del post-punk contemporaneo. Dopo l’esplosivo debutto con Songs of Praise (2018), che ha visto la band calcare i palchi di tutto il mondo per quasi 350 serate, la band ha affrontato una difficile crisi personale. Con il secondo album, Drunk Tank Pink (2021), hanno esplorato nuove sonorità e una maturità artistica, riflettendo su un periodo di trasformazione. Il loro ultimo lavoro, “Food for Worms”, ha segnato un ulteriore passo verso l’evoluzione musicale, abbracciando influenze eclettiche e un suono più ricercato.

Charlie Steen degli Shame in concerto al Firenze Rocks 2025 alla Visarno Arena di Firenze.

“Firenze Rocks 2025 – Day 3” – Weezer

I Weezer sono una delle band simbolo dell’alternative rock americano. Dal loro esordio nel 1994 con l’omonimo “Blue Album”, hanno saputo rinnovarsi mantenendo uno stile riconoscibile, fatto di melodie orecchiabili e testi ironici. Brani come “Buddy Holly”, “Island in the Sun” e “Say It Ain’t So” sono diventati dei classici del genere, consolidando il loro status di culto tra diverse generazioni di fan.

Rivers Cuomo dei Weezer in concerto al Firenze Rocks 2025 alla Visarno Arena di Firenze.

“Firenze Rocks 2025 – Day 3” – Green Day

I Green Day, capitanati da Billie Joe Armstrong, sono una delle band più iconiche della musica mondiale. Con oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream, i Green Day continuano a dominare la scena musicale. La loro carriera ha segnato la storia del punk rock.

Il loro ultimo album “Saviors” (2024) ha ottenuto grande successo e il trio californiano è tornato sul palco del Firenze Rocks per una performance incredibile. Due ore di pura adrenalina, musica, viaggi nel passato con le loro storiche hits e un occhio al presente con i singoli estratti dal nuovo album.

Un concerto strepitoso che si è concluso con i fuochi d’artificio che hanno chiuso questi tre giorni di rock in Toscana.

“Firenze Rocks” – Arrivederci al 2026

Firenze Rocks da appuntamento a tutto il suo pubblico l’anno prossimo quindi segnatevi in agenda queste date:

11 Giugno 2026

12 Giugno 2026

13 Giugno 2026

14 Giugno 2026

FIRENZE ROCKS 2025 – DAY 3 – La Scaletta Del Concerto Dei Green Day

Bohemian Rhapsody (Queen)

Blitzkrieg Pop (Ramones)

Intro Theme

American Idiot

Holiday

Know Your Enemy

Boulevard Of Broken Dreams

One Eyed Bastard

Revolution Radio

Longview

Welcome To Paradise

Hitchin’ A Ride

J.A.R. (Jason Andrew Relva)

Brain Stew

St. Jimmy

Dilemma

21 Guns

Minority

Basket Case

When I Come Around

Wake Me Up When September Ends

Jesus Of Suburbia

Bobby Sox

Good Riddance (Time Of Your Life)