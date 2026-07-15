WEEZER: esce il 21 agosto il nuovo album “Weezer”

I Weezer sono entusiasti di annunciare il loro nuovo progetto, “Weezer”, in uscita il 21 agosto 2026 su etichetta Reprise/Warner Records.

Dopo aver pubblicato gli album Blue, Green, Red, White, Teal e Black, i Weezer tornano con un nuovo colore nel loro arsenale per “Weezer” – il loro ventesimo album nel corso della loro monumentale carriera pluridecennale.

Dopo un incredibile tour per il trentesimo anniversario, che ha registrato ovunque il tutto esaurito, durante il quale i Weezer hanno suonato per intero il loro iconico album di debutto, la band si è riunita a Orange County – un punto di incontro a metà strada tra le loro rispettive residenze in California – ed è tornata, in sostanza, alle sue origini: in una sala prove, suonando insieme, scrivendo insieme, cercando di capire cosa volessero fare dopo e quale forma avrebbe assunto il prossimo progetto.

“Weezer” è nato da quelle sessioni: semplicemente quattro ragazzi in una stanza, che creavano insieme. Il risultato è “Weezer” – un disco teso come una molla, pronto a scattare, con brani scritti da tre dei quattro membri della band; è la prima volta che il frontman/chitarrista dei Weezer, Rivers Cuomo, e il batterista Pat Wilson hanno scritto insieme le basi di un brano dal loro primo album.

Quando è arrivato il momento di registrare, la band ha scelto due produttori straordinari, con approcci diversi ma in sintonia con la visione sonora dei Weezer: Klas Ahlund e Kenneth Blume (precedentemente noto come Kenny Beats), con Kenny che ha dichiarato di voler realizzare «l’album dei Weezer più violento di sempre». Mentre Klas ha adottato un approccio più matematico e rigoroso alla registrazione, Kenny ha orientato la produzione verso l’atmosfera tipica di una “rock band in una stanza”: niente griglia, nessuna correzione dell’intonazione. La batteria è stata registrata con tutti e quattro i membri che suonavano dal vivo, ascoltandosi a vicenda e continuando a rimodellare i brani.

“Weezer” fa leva sui punti di forza intramontabili della band e sembra una di quelle “raccolte immaginarie dei più grandi successi” composta interamente da brani inediti. È una versione diretta e grezza della band: un album urgente e vitale come qualsiasi altro del loro catalogo, dopo tre decenni di carriera. “Weezer” contiene brani meta-ironici sull’invecchiamento come band, sul valutare la propria eredità e sul continuare ad andare avanti, insieme ad altri brani che celebrano la loro posizione attuale: quella di artisti tra i più influenti al mondo per chiunque, a qualsiasi età, prenda in mano una chitarra, un basso o un paio di bacchette.