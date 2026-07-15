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WEEZER: esce il 21 agosto il nuovo album “Weezer”

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I Weezer sono entusiasti di annunciare il loro nuovo progetto, “Weezer”, in uscita il 21 agosto 2026 su etichetta Reprise/Warner Records

Dopo aver pubblicato gli album Blue, Green, Red, White, Teal e Black, i Weezer tornano con un nuovo colore nel loro arsenale per “Weezer” – il loro ventesimo album nel corso della loro monumentale carriera pluridecennale.

Dopo un incredibile tour per il trentesimo anniversario, che ha registrato ovunque il tutto esaurito, durante il quale i Weezer hanno suonato per intero il loro iconico album di debutto, la band si è riunita a Orange County – un punto di incontro a metà strada tra le loro rispettive residenze in California – ed è tornata, in sostanza, alle sue origini: in una sala prove, suonando insieme, scrivendo insieme, cercando di capire cosa volessero fare dopo e quale forma avrebbe assunto il prossimo progetto.  

Weezer” è nato da quelle sessioni: semplicemente quattro ragazzi in una stanza, che creavano insieme. Il risultato è “Weezer” – un disco teso come una molla, pronto a scattare, con brani scritti da tre dei quattro membri della band; è la prima volta che il frontman/chitarrista dei Weezer, Rivers Cuomo, e il batterista Pat Wilson hanno scritto insieme le basi di un brano dal loro primo album. 

Quando è arrivato il momento di registrare, la band ha scelto due produttori straordinari, con approcci diversi ma in sintonia con la visione sonora dei Weezer: Klas Ahlund Kenneth Blume (precedentemente noto come Kenny Beats), con Kenny che ha dichiarato di voler realizzare «l’album dei Weezer più violento di sempre». Mentre Klas ha adottato un approccio più matematico e rigoroso alla registrazione, Kenny ha orientato la produzione verso l’atmosfera tipica di una “rock band in una stanza”: niente griglia, nessuna correzione dell’intonazione. La batteria è stata registrata con tutti e quattro i membri che suonavano dal vivo, ascoltandosi a vicenda e continuando a rimodellare i brani. 

Weezer” fa leva sui punti di forza intramontabili della band e sembra una di quelle “raccolte immaginarie dei più grandi successi” composta interamente da brani inediti. È una versione diretta e grezza della band: un album urgente e vitale come qualsiasi altro del loro catalogo, dopo tre decenni di carriera. “Weezer” contiene brani meta-ironici sull’invecchiamento come band, sul valutare la propria eredità e sul continuare ad andare avanti, insieme ad altri brani che celebrano la loro posizione attuale: quella di artisti tra i più influenti al mondo per chiunque, a qualsiasi età, prenda in mano una chitarra, un basso o un paio di bacchette.  

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