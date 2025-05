SLEEP TOKEN: è uscito l’attesissimo album “Even in Arcadia”

L’uscita del disco è accompagnata da un visual video per la title track, potente fulcro dell’album, che unisce un sound strumentale maestoso con testi toccanti, racchiudendo i temi della trasformazione e del giudizio divino.

Con EVEN IN ARCADIA, gli Sleep Token presentano un’opera imponente e viscerale che fonde l’aspetto del mitico con il moderno, il sacro con il crudele. Attraverso arrangiamenti e testi che esplorano eclissi interiori, divinità cadute e identità frammentate, l’album cattura la sensazione di disgregarsi e ricostruirsi in un mondo che richiede trascendenza.

Even In Arcadia è una testimonianza inquietante della trasformazione, dell’amore e del prezzo da pagare per diventare ciò che si è destinati a essere.

L’album “EVEN IN ARCADIA” promette di spingersi oltre i confini del suono e dell’emozione, dissolvendosi in qualcosa di ultraterreno.

Con il brano “Emergence”, che ha raggiunto la classifica Billboard Hot 100, la posizione numero 1 nella classifica Hot Hard Rock e il primo posto su iTunes, la band offre un viaggio sonoro raffinato, continuando la loro esplorazione della profondità emotiva e della narrazione enigmatica.

Il singolo “Caramel”, invece, ha debuttato al primo posto della “TOP Songs Debut Global” di Spotify.

La band sarà inoltre protagonista del loro primo tour nei palasport negli Stati Uniti con “Even in Arcadia Tour”, che li vedrà impegnati in 17 città diverse.

EVEN IN ARCADIA – TRACKLIST