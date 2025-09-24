BON JOVI: ascolta il nuovo singolo “Living Proof” con Jelly Roll

I Bon Jovi, band storica vincitrice di un Grammy Award e presente nella iconica Rock & Roll Hall of Fame, tornano oggi con il nuovo singolo “Living Proof” in featuring con uno dei nomi più apprezzati del country statunitense Jelly Roll.

“Living Proof” è un brano rock energetico e potente, in cui i Bon Jovi e Jelly Roll uniscono le forze in un grido di empowerment personale, un’esortazione a non arrendersi mai e a guardare sempre avanti, anche quando le cose si fanno difficili.

La traccia sarà contenuta, insieme ai due singoli usciti lo scorso 29 agosto “Red, White and Jersey” e “Hollow Man”, nella nuova versione deluxe dell’ultimo album della band, “Forever (Legendary Edition)”, in uscita il 24 ottobre e già preordinabile ovunque nei formati CD e LP Standard, in esclusiva sullo shop Universal nei formati LP Blu e LP con bonus track.

L’opera è composta da 14 brani, in cui la band è affiancata da alcuni dei nomi più importanti della musica, fra cui Bruce Springsteen, Laney Wilson, Jelly Roll, Robbie Williams, Avril Lavigne e tanti altri. La versione originale dell’album “Forever” è stata accolta da critiche molto positive, facendo il suo debutto nel Regno Unito al primo posto nelle classifiche Official Physical Chart e Official Downloads Chart e al terzo posto della classifica Official Albums Chart, mentre negli Stati Uniti ha debuttato al quinto posto della classifica Billboard 200.

Jon Bon Jovi, frontman della band, ha commentato così l’annuncio del nuovo album: «Quest’album è più di una semplice collezione di collaborazioni, è un album nato per necessità. La mia operazione alle corde vocali e la conseguente riabilitazione sono state parte di un viaggio che abbiamo documentato durante l’uscita di “Forever” nel giugno 2024, quando me la cavavo a cantare in studio di registrazione, ma le abilità vocali e il rigore necessari per un tour erano ancora fuori dalla mia portata. Rimasti senza la possibilità di promuovere con un tour un album di cui eravamo tutti molto fieri, ho deciso di chiamare degli amici perché mi aiutassero in un momento difficile. Sono tutti dei cantanti e artisti formidabili, oltre che delle bellissime persone. Il risultato è un album che offre una nuova prospettiva con un nuovo spirito, un album collaborativo che dimostra come tutti possiamo farcela fintanto che riceviamo un po’ di aiuto dagli amici. Provo un’estrema gioia e gratitudine nel poter pubblicare questo album, e penso che si percepiscano nella musica. Posso dire con certezza che c’è sempre qualcosa di più grande di un ME, ed è un NOI».

Lo scorso 14 giugno i Bon Jovi si sono esibiti per la prima volta al completo dal 2022 al Marathon Music Works di Nashville, in uno show intimo per circa 500 spettatori a cui hanno portato una scaletta ricca delle loro più grandi hit pubblicate nel corso di quattro decenni di carriera. Nel 2024 la band ha celebrato i suoi 40 anni e in occasione della 66ª edizione dei Grammy Awards Jon Bon Jovi, frontman del gruppo, è stato nominato “MusiCares Person of the Year 2024”.

Jelly Roll è uno dei nomi più amati e di spicco della scena country statunitense, con alle spalle due nomination ai Grammy Awards e altrettante vittorie agli iHeartRadio Music Awards, oltre ad aver trionfato ai People’s Choice Awards 2024 per “Male Country Artist of the Year”. L’affetto del pubblico per Jelly Roll non si limita solo agli Stati Uniti: l’artista, infatti, si è recentemente esibito come spalla di Post Malone durante il suo tour mondiale “The Big Ass World Tour”, facendo tappa anche in Italia lo scorso 27 agosto all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Jelly Roll è poi tornato nel nostro Paese per partecipare all’evento “Grace For The World”, uno speciale concerto dedicato alla pace e alla fratellanza organizzato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams in Piazza San Pietro in Vaticano.