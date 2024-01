BON JOVI celebra il 40° anniversario dell’album di debutto della band

BON JOVI celebra oggi il 40° anniversario dell’album di debutto della band, con l’uscita digitale di BON JOVI DELUXE EDITION su tutte le piattaforme di streaming e con uno speciale video. La band ha annunciato l’uscita, il 22 marzo, di un esclusivo LP su vinile colorato, stampato in Tiratura Limitata.

BON JOVI DELUXE EDITION include l’album originale rimasterizzato oltre a 9 tracce bonus, comprese registrazioni in studio inedite e 4 brani live. Jon Bon Jovi ha co-prodotto BON JOVI DELUXE EDITION insieme al tecnico del suono di lunga data Obie O’Brien che ha anche mixato il materiale bonus.

Questa versione ampliata mostra l’evoluzione di “Runaway“: dalla demo originale di Jon su cassetta, alla prima prova della band e a una versione completamente alternativa, a quella estesa con una seconda strabiliante chitarra solista. Contiene anche una prima stesura di “Come Back“, in cui Jon canta la sua idea per un assolo di chitarra.

Le tracce dal vivo sono state registrate durante gli spettacoli del gruppo a Tokyo nel 1985 e saranno disponibili su DSP per la prima volta.

Rimasterizzato dai nastri originali, il vinile colorato stampato in Tiratura Limitata include la copertina rivisitata e una litografia esclusiva di una delle prime sessioni fotografiche di Ross Halfin.

Esattamente quarant’anni fa, il 24 gennaio 1984, la pubblicazione dell’album BON JOVI presentava la band al mondo, dando il via alla loro strepitosa carriera. Il disco, che vantava classici come “She Don’t Know Me” e “Runaway“, ottenne un incredibile successo, conquistando il doppio Disco di Platino.