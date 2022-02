The Decade that Rocked: il fotografo dall’animo rock

Cosa ci fanno sullo stesso aereo Mötley Crüe, Skid Row, Cinderella, Bon Jovi, Ozzy Osbourne e Scorpions? Agosto 1989, ad immortalare un viaggio così incredibile c’è Mark Weiss, uno dei fotografi più rock di sempre. L’aereo atterra e il primo a scendere è proprio Mark, vuole catturare quella che è stata una tappa fondamentale della musica Hard Rock e Heavy Metal. Ed ecco foto iconiche per un episodio memorabile: le rockstar toccano il suolo russo per partecipare al “Moscow Music Peace Festival”, lo stadio Lenin di Mosca non aveva mai ospitato 100000 persone pronte a dimenarsi a suon di Rock.

Il fotografo Mark Weiss era lì, parte e testimone di un avvenimento ricco di contrasti, incendiario e illuminante in egual misura. Questo è solo un piccolo assaggio di ciò che la macchina fotografica di Weiss ha fermato nel tempo.

Con la penna dello scrittore Richard Bienstock, il fotografo racconta il Rock degli anni 80 attraverso le sue fotografie e dietro ogni scatto c’è un retroscena da raccontare: nasce così “The Decade that Rocked” .



Definire “The Decade that Rocked” semplicemente un libro non è corretto, già dalle prime pagine si capisce che si tratta di una solenne raccolta fotografica, un’opera d’arte che un fan del Rock e del Metal vuole certamente avere nella sua libreria. Ad ogni capitolo corrisponde un anno e così tutto il decennio degli anni 80 viene raccontato grazie a quelle fotografie che sono state pubblicate nelle più famose riviste musicali per poi diventare poster nelle camere degli appassionati o cover di dischi che ancora oggi risuonano in tanti di noi. Chiedete sempre a Mark Weiss: cosa ci fa Ozzy Osbourne vestito da casalinga disperata? Perché il titolo di un album dei Bon Jovi è proprio “Slippery When Wet”?

Il fotografo ha tante cose da raccontare e in questo volume regala aneddoti su tutti gli artisti che ha incontrato e fotografato. Oltre a quelli già citati ricordiamo che la collezione fotografica di Weiss comprende anche foto iconiche di Van Halen, Metallica, Guns N’ Roses, KISS e tanti altri.

Ciò che rende speciale le immagini di Mark è senza dubbio la versatilità che egli dimostra, è sempre riuscito a cogliere il momento perfetto di un artista sul palco, ma anche gli shooting in posa sono singolari e riescono sempre a trasmettere la vera indole dell’artista che ritrae. C’è poi una parte di materiale fotografico che sicuramente colpisce soprattutto quel fiume di fan sempre alla ricerca della sfera del quotidiano degli artisti.

Per capirci, Mark Weiss partiva in tour con le band, passava molto tempo con loro ed è nei backstage e in numerose circostanze fuori dal palco che spesso ha potuto eseguire scatti di situazioni spontanee, ritratti di un decennio ricco di eccessi, decadente e luminoso allo stesso tempo.

Un epoca che Weiss ha potuto vivere con i suoi artisti, molti dei quali sono divenuti suoi amici e offrono anche in questo libro parole di stima per il loro fotografo e compagno di folli avventure. L’arte visiva Rock creata da Mark, dai backstage ai palchi più importanti del mondo, esiste perché lui ha fatto parte a pieno di quel mondo. Nei suoi scatti è intenso il sentimento del Rock perché prima di tutto lui ha un’ anima Rock, sempre a grande velocità, quasi come se avesse il dono dell’ubiquità, si è divertito come un matto.

La versione italiana di “The Decade that Rocked“, pubblicata a inizio 2022 da il Castello Editore & Collana Chinaski, tradotta da Joe Sixx, è stata un po’ un segno che l’anno stava iniziando bene, specialmente per gli assetati di storia del rock. Biografie, foto e storie di vita come quelle che ci racconta Mark Weiss, ecco di cosa molti di noi hanno bisogno.

“The Decade that Rocked”

Testi di Richard Bienstock

Fotografie di Mark Weiss

Prefazione di Rob Halford

Il Castello Editore, Collana Chinaski – 2022

