METALLICA: il 26 giugno esce “Reload 30th Anniversary”

I Metallica annunciano la ristampa definitiva del loro settimo album in studio, quadruplo Disco di Platino, in uscita il 26 giugno.

Rimasterizzato da Reuben Cohen presso Lurssen Mastering Studios con la supervisione di Greg Fidelman, Reload 30th Anniversary sarà disponibile in numerosi formati: doppio vinile nero, doppio vinile colorato, CD, triplo CD, MC, Boxset 5LP + 15CD + 4DVD, oltre naturalmente al digitale.

Il ReLoad Remastered Limited Edition Deluxe Box Set è un documento curato e appassionato dei Metallica del periodo 1997-1998, ricco di materiale esclusivo tra cui demo inedite, rough mix, esibizioni dal vivo, apparizioni in diretta e in televisione, e molto altro. Questa edizione numerata presenta l’album ReLoad (remastered) su doppio vinile da 180g, “The Memory Remains” 7″ e Live at Ministry of Sound ’97, un triplo album da 140g registrato dal vivo.

I 15 CD del cofanetto spaziano dall’album ReLoad (Remastered) a raccolte inedite, demo e rough mix, B-Side e rarità e una incredibile ricchezza di materiale dal vivo, mentre i 4 DVD offrono una moltitudine di dietro le quinte, filmati in studio e dal vivo, apparizioni in diretta televisiva, la performance pop-up della band al CoreStates Complex Parking Lot di Philadelphia, visite a Seoul e altro ancora. A completare il contenuto del cofanetto ci sarà memorabilia tra cui un pacchetto di 13 carte del test Rorschach, un poster Gimme Fuel 11×17, un adesivo, una stampa di Pushead, un pacchetto da 10 plettri per chitarra/basso, fogli contenenti testi delle canzoni, tre pass per tour plastificati e un libro deluxe di 128 pagine con foto e storie inedite.

L’uscita di ReLoad (Remastered) segna anche l’apertura del concorso di copertine dei fan #GetTheReLoadOut. L’anno scorso, migliaia di fan dei Metallica sui social media hanno inviato le loro interpretazioni dei brani di Load per il #GetTheLoadOut Fan Cover Competition. La band apre il secondo round — questa volta come #GetTheReLoadOut — per celebrare la ristampa di ReLoad con una nuova seconda categoria: oltre alle cover musicali più tradizionali, sono invitati a partecipare anche artisti che possano rendere omaggio attraverso l’arte performativa o l’arte visiva. Ogni settimana durante la competizione verrà messo in evidenza un brano diverso dell’album, culminando con due vincitori che porteranno a casa ciascuno un Cofanetto Deluxe ReLoad Remastered Limited Edition autografato dai Metallica.

Originariamente pubblicato il 18 novembre 1997, ReLoad è il terzo album consecutivo dei Metallica a debuttare al #1 della Billboard 200, rimanendo quasi 80 settimane in classifica e raggiungendo la posizione #1 in sei paesi.

Le sessioni del 1995-1997 al The Plant di Sausalito, CA, che portarono sia a ReLoad che a Load, videro James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Jason Newsted esplorare maggiori territori creativi e spingere i confini dell’identità sonora dei Metallica. Su ReLoad. Questo si è tradotto in decisioni audaci che andavano dall’inclusione di strumenti musicali come la ghironda e il violino nella cupa “Low Man’s Lyric” alla voce inquietante di Marianne Faithfull in “The Memory Remains.” Come il suo predecessore del 1996, ReLoad è cresciuto in importanza negli anni successivi alla sua uscita, con il suo brano d’apertura “Fuel” e l’eterno “The Memory Remains” che sono rimasti pilastri delle scalette della band nel M72 World Tour.