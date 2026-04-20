Sweden Rock Festival: la storia di un tempio del rock e del metal

Dal piccolo paese di Olofström ai 40.000 fan che ogni anno invadono Norje, lo Sweden Rock Festival è oggi uno dei più importanti appuntamenti live del rock e del metal europeo. È un festival nato da un’idea semplice ma ostinatamente rock: far convergere, in un angolo del Blekinge, i fan di hard rock, blues e metal da tutto il mondo, intorno a un programma che spazia dai grandi classici a nuove leve emergenti.

Le origini: un piccolo happening in Olofström

Tutto inizia nel 1992, quando il Sommarfestivalen i Olofström – una manifestazione estiva incentrata su rock, blues e musica folk – vede sul palco solo nove band, per la maggior parte locali o poco note. L’idea nasce da un gruppo di organizzatori e fan locali, legati anche a una testata rock svedese, che vogliono riempire un’area estiva con musica “pesante” e pura, senza troppe sovrastrutture.

Già l’anno seguente il festival raddoppia la durata (da un giorno a due) e si trasferisce a Karlshamn, dove il format viene rifilato e il nome diventa Karlshamn Rock Festival. La lineup cresce rapidamente: entrano nomi come Bachman–Turner Overdrive, John Mayall & The Bluesbreakers, Fleetwood Mac e band di culto come Black Sabbath, segnando un passo decisivo verso il pesante hard rock e il metal

Hjalle e Heavy posano nel backstage con Lemmy Kilmister dei Motörhead, che mostra il dito medio alla telecamera con un sorriso. Uno scatto dal Sweden Rock.

L’arrivo a Norje e il salto di qualità

Nel 1998 il festival trova la sua “casa” definitiva: il piccolo borgo di Norje, vicino a Sölvesborg, dove il paesaggio costiero e il clima accogliente si trasformano in sfondo perfetto per quattro giorni di amplificatori a palla. In quell’edizione arrivano in scaletta Alice Cooper, Blue Öyster Cult, Status Quo, Dee Snider e Motörhead, che già lanciano un segnale chiaro: il Karlshamn Rock Festival punta ad essere un evento internazionale, non più solo un appuntamento locale.

L’anno dopo, nel 1999, la trasformazione si completa: il nome ufficiale diventa Sweden Rock Festival e il focus si sposta ancora più verso hard rock, heavy metal e metal moderno, pur mantenendo spazio per blues, southern rock e influenze classic rock. La formula è ormai definitiva: più giorni, più stage, più band, ma con cura maniacale per l’organizzazione e l’esperienza del pubblico.

Gli anni di crescita e i grandi nomi

Dalla fine degli anni ’90 in poi il festival cresce costantemente di dimensioni e risonanza. Il programma si allunga: da due giorni si passa a tre, poi a quattro, con più di 70, poi oltre 90 band per edizione. Sul palco arrivano i giganti del genere: Black Sabbath, Deep Purple, Judas Priest, Iron Maiden, Motörhead, Whitesnake, Scorpions, Mötley Crüe, Guns N’ Roses, Kiss, Aerosmith, Ozzy Osbourne, Queen/Roger Taylor + Adam Lambert e molti altri.

Parallelamente il festival diventa un lancio perfetto per le band svedesi: In Flames, Opeth, HammerFall, Meshuggah, Sabaton, Ghost e numerosi altri passano per Norje nei loro anni d’oro, spesso scalando il poster mentre il pubblico internazionale cresce anno dopo anno. Il Blekinge, già noto come “giardino della Svezia”, diventa piano piano la “mecca” del rock e del metal nordico.

Organizzazione, identità e spirito di comunità

Una delle chiavi del successo di Sweden Rock è la gestione indipendente, nata da un’idea locale e non da un promoter internazionale. Nonostante la crescita, il festival ha mantenuto uno spirito familiare: il pubblico è variegato (dai fan storici del classic rock ai metallari più estremi), ma il clima è noto per essere amichevole, inclusivo e ben organizzato.

L’area del festival, pensata a misura di pubblico, offre cinque palchi principali, oltre a tende tematiche, spazi per famiglie e progetti legati al territorio, come il NEMIS (stage per band emergenti) e il Sweden Rock Kollo dedicato alle ragazze che vogliono suonare hard rock. Questo mix di passione, musica e cura del dettaglio ha reso Sweden Rock una sorta di “paese” temporaneo, dove per quattro giorni il rock non è solo colonna sonora, ma stile di vita.

Sweden Rock Festival 2023 – Foto: Josefin Larsson.

Il presente: un anniversario e un futuro in ascesa

Nel 2023 il festival ha festeggiato il suo 30° anniversario, con una lineup da sogno: Iron Maiden, Ghost, Deep Purple e Mötley Crüe in apertura, affiancati da un mix di veterani e nuove leve provenienti da oltre 60 paesi. Anche nei più recenti anni lo Sweden Rock è stato in grado di confermarsi come un appuntamento chiave della stagione estiva, con edizioni da 40.000 presenze, oltre 90 band e un’attenzione sempre crescente verso la partecipazione globale del pubblico.

Per chi frequenta il festival, Norje non è solo un villaggio in riva al mare: è un punto di riferimento, un appuntamento da segnare in agenda come una sorta di “ritorno a casa” per chi ama il rock e il metal in tutte le loro forme.

Per chi lo scopre, è un suggestivo esempio di come un piccolo festival nato in un parco svedese possa diventare uno dei capisaldi del rock europeo.