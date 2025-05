GHOST: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

La sera di domenica 4 maggio ha visto l’Unipol Forum di Milano trasformarsi da un normale palazzetto ad una cattedrale del rock per l’unica tappa italiana dello “Skeletour World Tour 2025” dei Ghost.

Guidati da Papa V Perpetua, la band svedese ha presentato il nuovo album Skeletá, accolto con entusiasmo dalla critica e dai fan. La serata è iniziata con “Peacefield”, seguita da brani come “Lachryma”, “Satanized” e classici come “Cirice” e “Square Hammer”.

Lo spettacolo, caratterizzato da scenografie teatrali e un’atmosfera liturgica, ha offerto un’esperienza immersiva unica nel suo genere.

In linea con la politica della band, l’uso dei telefoni cellulari è stato vietato, permettendo al pubblico di vivere pienamente il concerto senza distrazioni.



La performance della band ha confermato, per l’ennesima volta, come questo sia uno dei gruppi che sono un MUST da vedere una volta nella propria vita.

Clicca qui per guardare le foto dei Ghost in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

GHOST: la scaletta del concerto di Milano

Peacefield

Lachryma

Spirit

From The Pinnacle To The Pit

Majesty

The Future Is A Foreign Land

Devil Church

Cirice

Darkness At The Heart Of My Love

Satanized

Ritual

Umbra

Year Zero

He Is

Rats

Kiss The Go-Goat

Mummy Dust

Monstrance Clock



Mary On A Cross

Dance Macabre

Square Hammer