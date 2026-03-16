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Concerti

JUDAS PRIEST: a settembre in concerto a Pordenone, Brescia, Bari e Roma

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Grandissimo ritorno in Italia per i JUDAS PRIEST, band leggendaria dell’heavy metal e istituzione della musica mondiale.

Il gruppo guidato da Rob Halford tornerà nel nostro Paese a inizio settembre 2026 per quattro imperdibili appuntamenti del “Faithkeepers” tour.

I concerti si terranno il 3 settembre al Parco San Valentino di Pordenone, il 5 settembre al Teatro Clerici di Brescia, il 7 settembre alla Fiera del Levante di Bari e il 9 settembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell’ambito del Roma Summer Fest.

JUDAS PRIEST – Faithkeepers

3 settembre 2026 – Pordenone Live 2026, Parco San Valentino
5 settembre 2026 – Brescia, Teatro Clerici
7 settembre 2026 – Bari, Fiera del Levante
9 settembre 2026 – Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/47y1Rog

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