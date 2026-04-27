I migliori live di Sweden Rock: i momenti che hanno fatto la storia

Se lo Sweden Rock Festival è cresciuto fino a diventare uno dei pilastri del rock europeo, è anche grazie a un catalogo di live che hanno lasciato segni indelebili nel tempo. Tra i più citati c’è certamente il concerto degli Europe nel 2013, quando hanno celebrato il trentennale del loro esordio al festival, sfornando un set di 28 brani tra grandi classici e rarità non suonate live da anni. Il “Live at Sweden Rock – 30th Anniversary Show”, pubblicato in DVD e CD, è oggi un vero cult per i fan della band e un esempio di come il festival possa diventare palcoscenico per momenti storici.

Un altro capitolo che non si può omettere è quello delle band nordiche che hanno conquistato il posto di headliner grazie a performance mostruose: dai Sabaton con le loro battaglie di guerra coreografate, ai Ghost con i loro riti teatrali ed infine gli Opeth, che hanno trasformato Norje in un’arena tra progressive/doom. Ogni edizione, poi, riserva almeno un momento di live iconico: effetti pirotecnici, inviti a salire sul palco per i fan, un richiamo a un classico impensabile che il festival regala al pubblico, come è successo più volte con leggende come Deep Purple o Judas Priest.