I GHOST presentano “2 BIG TO RIG”, il film evento sullo Skeletour World Tour al cinema dal 26 al 29 agosto

Cosa fai quando il tuo primo film diventa l’evento cinema hard rock #1 nella storia degli Stati Uniti e genera una colonna sonora che debutta al primo posto in classifica?

Pensi a qualcosa di ancora più grande e arrivi al cinema con GHOST: 2 BIG TO RIG, il film evento catturato dal vivo su pellicola 16mm nel corso di due sold-out al Palacio de los Deportes di Città del Messico. Il secondo attesissimo film dei GHOST trascina lo spettatore attraverso il tempo e lo spazio, in mezzo alle quasi 40.000 persone che hanno assistito a quelle magiche e oscure del settembre 2025.

Quest’estate GHOST: 2 BIG TO RIG uscirà nei cinema di tutto il mondo e arriverà in Italia dal 26 al 29 agosto.

A differenza di RITE HERE RITE NOW – successo globale del box office 2024 – GHOST: 2 BIG TO RIG si concentra esclusivamente sul rituale live dei GHOST. Dagli intermezzi dietro le quinte che mettono in luce i membri della crew (che traducono ogni sera in realtà la visione teatrale della band) sino alle riprese professionali e uniche del carismatico frontman Papa V Perpetua e dei suoi Nameless Ghouls sull’intero tour senza cellulari, GHOST: 2 BIG TO RIG è il documento definitivo dell’indimenticabile SKELETOUR WORLD TOUR dei GHOST. Il titolo fa riferimento alla decisione dei GHOST di concludere lo SKELETOUR nel febbraio 2026, dopo 70 show tra Nord America, Europa e Messico. Da qui l’idea di condividere l’esperienza del tour con i fan di tutto il mondo: GHOST: 2 BIG TO RIG è una lettera d’amore a tutti coloro che hanno condiviso il rituale GHOST. Il film concerto è pensato sia per chi vuole rivivere i ricordi dello SKELETOUR sia per chi assiste allo spettacolo per la prima volta. Il carismatico Papa V e la sua truppa di Ghoul scintillanti non sono mai stati così belli da vedere né così potenti da ascoltare, mentre attraversano il repertorio dei sei album dei GHOST – tra cui SKELETÁ, #1 globale del 2025 – e singoli amatissimi come “Mary On A Cross”, “Kiss the Go-Goat” e “The Future is a Foreign Land”.

Diretto da Amir Chamdin, prodotto da Tobias Forge, Kristen Mulderig, Rick Sales, Matilda E. Almeida, Jessica Roulston, GHOST: 2 BIG TO RIG è distribuito a livello internazionale da Trafalgar Releasing.

Chi sono i GHOST

Dopo un decennio di successi – tra cui un Grammy Award, un American Music Award, un iHeart Radio Award, una serie di singoli certificati oro e platino dalla RIAA e un film che ha battuto ogni record al botteghino – il 2025 si è rivelato l’anno più impegnativo e ambizioso di sempre per i GHOST. Il debutto al #1 della Billboard 200 di SKELETÁ (primo gruppo hard rock a conquistare la vetta delle classifiche americane in quattro anni), sesto album delle iconiche rockstar teatrali svedesi e gli oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube per i singoli dall’incedere irresistibilmente melodico “Lachryma” e “Satanized” hanno annunciato la fase successiva di un cammino inevitabile verso la dominazione mondiale. Più di 550.000 fedeli accoliti hanno assistito allo spettacolo ultraterreno dello SKELETOUR WORLD TOUR della band — incluso il primo sold-out nella storia al Madison Square Garden, dove il New York Times ha scritto: “Tra i fan si percepiva un senso di devozione palpabile. Gli spettatori uscivano dalla Penn Station vestiti con costumi a tema Ghost: pittura facciale scheletrica, abiti papali e abiti da suora”. Per tutta la durata dello SKELETOUR, i GHOST hanno dato vita a scalette che abbracciano l’intera carriera in uno stile di grandiosa magnificenza, con il ‘neo anti-battezzato’ Papa V Perpetua a presiedere una nuova produzione fantasmagorica che ha ulteriormente elevato i rituali live che avevano già portato il film d’esordio della band RITE HERE RITE NOW a diventare l’evento cinema hard rock con il maggior incasso nella storia del Nord America. Dai discepoli fedeli di lunga data ai curiosi neofiti, tutti sono continuamente i benvenuti a trovare comunione, salvezza ed evasione nel mondo in continua espansione dei GHOST.