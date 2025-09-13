Connect with us

Hi, what are you looking for?

Festival

Graspop Metal Meeting 2025 – un trionfo metal tra tradizione e innovazione

Graspop Metal Meeting 2025 – Leggi il racconto riepilogativo dei 4 giorni di Festival Metal Rock di Dessel ( Belgio )

Published

Till Lindemann in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel
Till Lindemann in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

L’edizione 2025 del Graspop Metal Meeting si è rivelata un autentico trionfo, confermando perché questo festival belga sia considerato un “alto massimario” annuale per la comunità metal internazionale . In quattro giorni – dal 19 al 22 giugno – circa 220.000 appassionati (55mila al giorno) hanno invaso la piccola Dessel, trasformandola nel cuore pulsante della musica heavy . L’atmosfera è stata elettrica sin dall’inizio, favorita anche dal meteo estremo: sotto un sole rovente che ha fatto dimenticare le piogge torrenziali dell’anno scorso , i fan hanno risposto con entusiasmo ancora maggiore. L’organizzazione, dal canto suo, ha dimostrato una volta di più efficienza e attenzione: dall’aumento dei punti acqua gratuiti alla distribuzione di crema solare e nebulizzatori rinfrescanti , ogni dettaglio è stato curato per garantire sicurezza e comfort, incarnando il motto “stay safe, stay metal” che riecheggiava sui maxischermi. Non a caso, a fine evento i presenti hanno promosso il festival a pieni voti, definendolo “particolarmente riuscito” e apprezzando perfino i trasporti pubblici potenziati  . Segno che il Graspop non è solo musica, ma un’esperienza totale dove la comunità metal si prende cura di se stessa come una grande famiglia .

Epica

Dal punto di vista musicale, GMM2025 ha saputo bilanciare magistralmente tradizione e innovazione, offrendo una line-up enciclopedica con oltre 130 band distribuite su 5 palchi . Le icone leggendarie hanno fatto la parte del leone, richiamando fan da ogni dove: Iron Maiden hanno celebrato il loro 50° anniversario con uno show pirotecnico e partecipato (emozionante la distesa di palloncini “Happy 50th” innalzati dal pubblico ), gli Slipknot hanno incendiato il venerdì sera con la loro furia mascherata, i Nine Inch Nails hanno finalmente debuttato a Dessel dopo quasi 40 anni di attesa, regalando un concerto intenso e visivamente sbalorditivo . E ancora, Judas Priest hanno ribadito di essere i padri nobili del metal classico (Halford in pelle e borchie, accompagnato da un urlo acuto e dalla sua inseparabile motocicletta sul palco), Dream Theater hanno incantato con la tecnica sopraffina e una reunion molto sentita (il ritorno del batterista Portnoy era uno degli eventi più chiacchierati dai fan ), mentre King Diamond e Savatage hanno riportato in auge il lato più cult degli anni ’80-’90, tra teatralità horror e metal operistico. Proprio i Savatage, tornati sulle scene europee dopo due decenni, hanno offerto uno dei momenti più commoventi: pur senza il mastermind Jon Oliva attivo sul palco, la band – definita “pioniera” del metal sinfonico e dotata di un’eredità influente e duratura  – ha emozionato con brani storici e un’apparizione a sorpresa dello stesso Oliva per un ultimo saluto ai fan. Momenti come questo dimostrano come il Graspop sia anche palcoscenico di storia viva del metal: eventi che i fan ricorderanno per sempre.

Allo stesso tempo, il festival ha dato grande spazio alla nuova generazione di artisti, mantenendo vivo il ricambio nel panorama heavy. Mai come quest’anno si è vista una tale varietà di proposte: dalle band emerse tramite TikTok come Poppy, Nova Twins e Kim Dracula, che hanno contribuito ad abbassare la media d’età del pubblico , ai campioni del metal estremo contemporaneo (si pensi ai Lorna Shore, protagonisti di un set deathcore virale, o agli Spiritbox con il loro metal moderno dalle tinte progressive), fino alle giovani promesse locali come Brutus e Psychonaut. Graspop conferma così la sua missione di vetrina a 360 gradi: il cartellone unisce nomi di richiamo mondiale – era difficile scegliere tra headliner del calibro di Maiden, Slipknot, Korn, Lindemann e Powerwolf già messi in evidenza dagli organizzatori  – e talenti emergenti pronti a diventare i grandi del futuro. Emblematico il fatto che molte di queste nuove leve abbiano debuttato proprio quest’anno sul suolo di Dessel , a testimonianza di come il festival scommetta sul rinnovamento. E il pubblico ha apprezzato: concerti come quelli di Falling In Reverse o Knocked Loose (metalcore/hardcore) hanno visto circle pit infuocati e grande coinvolgimento, segno che i fan sono aperti anche alle novità quando l’energia sul palco è genuina.

Falling In Reverse

Un altro aspetto da sottolineare è la crescente diversità all’interno del mondo metal celebrata al GMM2025. Un tempo le band con donne in formazione erano rarità nei grandi festival, oggi non più . Quest’anno a Graspop abbiamo visto esibirsi numerose artiste e band female-fronted – dalle vocalist come Simone Simons (Epica) e Tatiana Shmailyuk (Jinjer) alle strumentiste come le sorelle Love dei Nova Twins – e la risposta del pubblico è stata eccellente. Come ha rilevato la stampa belga, il palco del Graspop “si tinge sempre più di rosa” e anche tra il pubblico si nota una presenza femminile ben integrata: “le donne qui possono tenere testa a chiunque”, ha commentato orgogliosamente un organizzatore . Ciò indica un cambiamento culturale importante: il metal sta diventando più inclusivo e variegato, pur mantenendo la sua identità ribelle. Allo stesso modo, l’eterogeneità si è vista anche a livello geografico e di sottogeneri: si andava dal folk metal mongolo dei The Hu (la cui popolarità è tale che la tenda Marquee non è bastata a contenere tutti i curiosi accorsi ) all’hardcore fiammingo dei Rise of the Northstar, passando per l’electropop metal di Perturbator. Il messaggio è chiaro: il metal è un albero dalle radici profonde ma dai rami in continua espansione, e manifestazioni come Graspop ne celebrano l’intera ecosistema sonoro.

Spiritbox

Da un punto di vista di evoluzione e importanza culturale, il Graspop Metal Meeting rappresenta un case study affascinante. Nato nel 1986 come festival pop/rock locale, nel 1996 virò decisamente sul metal e da allora la crescita è stata impressionante . Oggi GMM è tra i maggiori raduni metal al mondo, paragonabile a istituzioni come Wacken Open Air o Hellfest. La sua longevità (28 edizioni) e la capacità di reinventarsi ogni anno hanno contribuito a plasmare la cultura festivaliera in Belgio e in Europa, trasformando quello che un tempo era considerato un genere “di nicchia” in un fenomeno mainstream, almeno per qualche giorno all’anno. Non è un caso che ogni edizione attiri fan da decine di paesi diversi, tutti uniti dall’amore per una musica che altrove potrebbe sembrare estrema ma qui diventa linguaggio comune. Il Graspop è un luogo di pellegrinaggio laico per i metallari, una sorta di “Wacken del Benelux” dove si celebra la “messa annuale del metal”  tra gomiti alzati, chitarre infuocate e cori liberatori. Sociologicamente, eventi così consolidati dimostrano come il metal non sia più solo controcultura, ma abbia una sua dignità e rilevanza riconosciuta: le istituzioni locali supportano il festival, i media generalisti ne parlano, l’indotto economico sul territorio è significativo. E soprattutto, come evidenziato anche da interviste e sondaggi in loco, il Graspop crea legami sociali fortissimi: gente che torna ogni anno per ritrovare gli amici conosciuti in campeggio, coppie che si formano sotto al palco (fino alle proposte di matrimonio post-concerto, come quella successa dopo il set dei Falling In Reverse! ), famiglie intere che condividono un weekend diverso dal solito. Insomma, la dimensione comunitaria è parte integrante del festival, e molti partecipanti dichiarano che “il senso di connessione con gli altri metalhead è il vero punto forte” dell’evento .

Till Lindemann

In conclusione, Graspop Metal Meeting 2025 passerà alla storia come un’edizione di svolta e di conferme allo stesso tempo. La svolta è quella di un metal sempre più aperto, giovane e inclusivo, capace di rinnovarsi (basti pensare ai fenomeni esplosi sui social che ora calcano i main stage). Le conferme sono quelle di un genere musicale che non solo resiste al tempo, ma continua a unire generazioni e ad offrire spettacoli di altissimo livello artistico. Rock On ha vissuto da vicino questi quattro giorni leggendari – anche attraverso l’obiettivo del nostro fotografo sul campo – e può testimoniare che la “Metal Meeting” non è solo un festival, ma un rito collettivo che celebra la passione, la libertà e l’energia inimitabile del rock duro. Dalle schitarrate classiche dei Judas Priest alle nuove tendenze di Kim Dracula, dall’etica DIY dell’hardcore all’estetica elaborata del symphonic metal, a Graspop c’è stato spazio per ogni sfumatura. E proprio questa ricchezza è il segreto del suo successo culturale: qui la tradizione incontra l’innovazione, in un abbraccio sonoro che guarda tanto al passato quanto al futuro. Non resta che contare i giorni per il Graspop 2026, pronti a vivere un altro capitolo di questa straordinaria saga metallica. Horns up! 

In this article:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Written By

Prima di tutto fotografo

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Till Lindemann in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel Till Lindemann in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel

Festival

Graspop Metal Meeting 2025 – Giorno 4: gran finale tra icone del metal e show mozzafiato

L’ultima giornata (domenica 22 giugno) è stata un trionfo di musica e emozioni, un vero viaggio attraverso la storia e il futuro dell’heavy metal....

3 giorni ago
Spiritbox in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel Spiritbox in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel

Festival

Graspop Metal Meeting 2025 – Giorno 3: Il metal estremo protagonista del sabato

Graspop Metal Meeting 2025 - Giorno 3, leggi il racconto e guarda le foto delle band che si sono esibite il terzo giorno a...

4 giorni ago
Falling in Reverse in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel Falling in Reverse in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel

Festival

Graspop Metal Meeting 2025 – Giorno 2: Metal e nuove tendenze infiammano il venerdì

Graspop Metal Meeting 2025 - Giorno 2, leggi il racconto e guarda le foto delle band che si sono esibite il secondo giorno a...

5 giorni ago
Epica in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel Epica in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel

Festival

Graspop Metal Meeting 2025 – Giorno 1: apertura col botto tra metal classico e sinfonico

Graspop Metal Meeting 2025 - Giorno 1, leggi il racconto e guarda le foto delle band che si sono esibite il primo giorno a...

6 giorni ago