L’edizione 2025 del Graspop Metal Meeting si è rivelata un autentico trionfo, confermando perché questo festival belga sia considerato un “alto massimario” annuale per la comunità metal internazionale . In quattro giorni – dal 19 al 22 giugno – circa 220.000 appassionati (55mila al giorno) hanno invaso la piccola Dessel, trasformandola nel cuore pulsante della musica heavy . L’atmosfera è stata elettrica sin dall’inizio, favorita anche dal meteo estremo: sotto un sole rovente che ha fatto dimenticare le piogge torrenziali dell’anno scorso , i fan hanno risposto con entusiasmo ancora maggiore. L’organizzazione, dal canto suo, ha dimostrato una volta di più efficienza e attenzione: dall’aumento dei punti acqua gratuiti alla distribuzione di crema solare e nebulizzatori rinfrescanti , ogni dettaglio è stato curato per garantire sicurezza e comfort, incarnando il motto “stay safe, stay metal” che riecheggiava sui maxischermi. Non a caso, a fine evento i presenti hanno promosso il festival a pieni voti, definendolo “particolarmente riuscito” e apprezzando perfino i trasporti pubblici potenziati . Segno che il Graspop non è solo musica, ma un’esperienza totale dove la comunità metal si prende cura di se stessa come una grande famiglia .

Dal punto di vista musicale, GMM2025 ha saputo bilanciare magistralmente tradizione e innovazione, offrendo una line-up enciclopedica con oltre 130 band distribuite su 5 palchi . Le icone leggendarie hanno fatto la parte del leone, richiamando fan da ogni dove: Iron Maiden hanno celebrato il loro 50° anniversario con uno show pirotecnico e partecipato (emozionante la distesa di palloncini “Happy 50th” innalzati dal pubblico ), gli Slipknot hanno incendiato il venerdì sera con la loro furia mascherata, i Nine Inch Nails hanno finalmente debuttato a Dessel dopo quasi 40 anni di attesa, regalando un concerto intenso e visivamente sbalorditivo . E ancora, Judas Priest hanno ribadito di essere i padri nobili del metal classico (Halford in pelle e borchie, accompagnato da un urlo acuto e dalla sua inseparabile motocicletta sul palco), Dream Theater hanno incantato con la tecnica sopraffina e una reunion molto sentita (il ritorno del batterista Portnoy era uno degli eventi più chiacchierati dai fan ), mentre King Diamond e Savatage hanno riportato in auge il lato più cult degli anni ’80-’90, tra teatralità horror e metal operistico. Proprio i Savatage, tornati sulle scene europee dopo due decenni, hanno offerto uno dei momenti più commoventi: pur senza il mastermind Jon Oliva attivo sul palco, la band – definita “pioniera” del metal sinfonico e dotata di un’eredità influente e duratura – ha emozionato con brani storici e un’apparizione a sorpresa dello stesso Oliva per un ultimo saluto ai fan. Momenti come questo dimostrano come il Graspop sia anche palcoscenico di storia viva del metal: eventi che i fan ricorderanno per sempre.

Allo stesso tempo, il festival ha dato grande spazio alla nuova generazione di artisti, mantenendo vivo il ricambio nel panorama heavy. Mai come quest’anno si è vista una tale varietà di proposte: dalle band emerse tramite TikTok come Poppy, Nova Twins e Kim Dracula, che hanno contribuito ad abbassare la media d’età del pubblico , ai campioni del metal estremo contemporaneo (si pensi ai Lorna Shore, protagonisti di un set deathcore virale, o agli Spiritbox con il loro metal moderno dalle tinte progressive), fino alle giovani promesse locali come Brutus e Psychonaut. Graspop conferma così la sua missione di vetrina a 360 gradi: il cartellone unisce nomi di richiamo mondiale – era difficile scegliere tra headliner del calibro di Maiden, Slipknot, Korn, Lindemann e Powerwolf già messi in evidenza dagli organizzatori – e talenti emergenti pronti a diventare i grandi del futuro. Emblematico il fatto che molte di queste nuove leve abbiano debuttato proprio quest’anno sul suolo di Dessel , a testimonianza di come il festival scommetta sul rinnovamento. E il pubblico ha apprezzato: concerti come quelli di Falling In Reverse o Knocked Loose (metalcore/hardcore) hanno visto circle pit infuocati e grande coinvolgimento, segno che i fan sono aperti anche alle novità quando l’energia sul palco è genuina.

Un altro aspetto da sottolineare è la crescente diversità all’interno del mondo metal celebrata al GMM2025. Un tempo le band con donne in formazione erano rarità nei grandi festival, oggi non più . Quest’anno a Graspop abbiamo visto esibirsi numerose artiste e band female-fronted – dalle vocalist come Simone Simons (Epica) e Tatiana Shmailyuk (Jinjer) alle strumentiste come le sorelle Love dei Nova Twins – e la risposta del pubblico è stata eccellente. Come ha rilevato la stampa belga, il palco del Graspop “si tinge sempre più di rosa” e anche tra il pubblico si nota una presenza femminile ben integrata: “le donne qui possono tenere testa a chiunque”, ha commentato orgogliosamente un organizzatore . Ciò indica un cambiamento culturale importante: il metal sta diventando più inclusivo e variegato, pur mantenendo la sua identità ribelle. Allo stesso modo, l’eterogeneità si è vista anche a livello geografico e di sottogeneri: si andava dal folk metal mongolo dei The Hu (la cui popolarità è tale che la tenda Marquee non è bastata a contenere tutti i curiosi accorsi ) all’hardcore fiammingo dei Rise of the Northstar, passando per l’electropop metal di Perturbator. Il messaggio è chiaro: il metal è un albero dalle radici profonde ma dai rami in continua espansione, e manifestazioni come Graspop ne celebrano l’intera ecosistema sonoro.

Da un punto di vista di evoluzione e importanza culturale, il Graspop Metal Meeting rappresenta un case study affascinante. Nato nel 1986 come festival pop/rock locale, nel 1996 virò decisamente sul metal e da allora la crescita è stata impressionante . Oggi GMM è tra i maggiori raduni metal al mondo, paragonabile a istituzioni come Wacken Open Air o Hellfest. La sua longevità (28 edizioni) e la capacità di reinventarsi ogni anno hanno contribuito a plasmare la cultura festivaliera in Belgio e in Europa, trasformando quello che un tempo era considerato un genere “di nicchia” in un fenomeno mainstream, almeno per qualche giorno all’anno. Non è un caso che ogni edizione attiri fan da decine di paesi diversi, tutti uniti dall’amore per una musica che altrove potrebbe sembrare estrema ma qui diventa linguaggio comune. Il Graspop è un luogo di pellegrinaggio laico per i metallari, una sorta di “Wacken del Benelux” dove si celebra la “messa annuale del metal” tra gomiti alzati, chitarre infuocate e cori liberatori. Sociologicamente, eventi così consolidati dimostrano come il metal non sia più solo controcultura, ma abbia una sua dignità e rilevanza riconosciuta: le istituzioni locali supportano il festival, i media generalisti ne parlano, l’indotto economico sul territorio è significativo. E soprattutto, come evidenziato anche da interviste e sondaggi in loco, il Graspop crea legami sociali fortissimi: gente che torna ogni anno per ritrovare gli amici conosciuti in campeggio, coppie che si formano sotto al palco (fino alle proposte di matrimonio post-concerto, come quella successa dopo il set dei Falling In Reverse! ), famiglie intere che condividono un weekend diverso dal solito. Insomma, la dimensione comunitaria è parte integrante del festival, e molti partecipanti dichiarano che “il senso di connessione con gli altri metalhead è il vero punto forte” dell’evento .

In conclusione, Graspop Metal Meeting 2025 passerà alla storia come un’edizione di svolta e di conferme allo stesso tempo. La svolta è quella di un metal sempre più aperto, giovane e inclusivo, capace di rinnovarsi (basti pensare ai fenomeni esplosi sui social che ora calcano i main stage). Le conferme sono quelle di un genere musicale che non solo resiste al tempo, ma continua a unire generazioni e ad offrire spettacoli di altissimo livello artistico. Rock On ha vissuto da vicino questi quattro giorni leggendari – anche attraverso l’obiettivo del nostro fotografo sul campo – e può testimoniare che la “Metal Meeting” non è solo un festival, ma un rito collettivo che celebra la passione, la libertà e l’energia inimitabile del rock duro. Dalle schitarrate classiche dei Judas Priest alle nuove tendenze di Kim Dracula, dall’etica DIY dell’hardcore all’estetica elaborata del symphonic metal, a Graspop c’è stato spazio per ogni sfumatura. E proprio questa ricchezza è il segreto del suo successo culturale: qui la tradizione incontra l’innovazione, in un abbraccio sonoro che guarda tanto al passato quanto al futuro. Non resta che contare i giorni per il Graspop 2026, pronti a vivere un altro capitolo di questa straordinaria saga metallica. Horns up!