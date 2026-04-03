Outburst 2026: il 4 agosto a Milano con The GHOST INSIDE + TERROR + Lastelle

Hellfire Booking Agency annuncia la line up completa di Outburst!

The GHOST INSIDE

Ventidue anni alle spalle, i The Ghost Inside sono i portavoce degli outcast di tutto il globo. Una storia di determinazione contro le avversità che si rifiuta di venir raccontata in sordina, i Ghost Inside colpiscono il panorama internazionale con un metalcore melodico intriso di breakdown, batterie ustionanti e riff cinetici, racchiusi in quello che Kerrang! definisce il «ritorno più miracoloso del rock». «Searching for Solace», secondo album dal fatidico incidente che ha stravolto loro la vita, rilasciato tramite Epitaph ad aprile 2024, vede i Ghost Inside più dinamici e autentici che mai, autori di un ponte stravolgente fra passato, presente e futuro. Un trionfante inno alla sopravvivenza cui tutt* possiamo appoggiarci nei momenti bui.

TERROR

Pietra miliare dell’hardcore americano, i Terror hanno segnato la storia di una generazione. Dalla fondazione nel 2002 ad oggi, la band californiana è sinonimo di insurrezione, devozione e detonazione: con innumerevoli dischi in studio, album live, split, compilation ed EP sotto la cintura, la loro chiamata è contro le discriminazioni, gli abusi di potere, il marcio che logora la società dall’interno. Con tour paragonabili a crociate, performance esplosive e valide presenze nelle classifiche internazionali, i Terror incarnano la fame di cambiamento che ti corrode le viscere finché la tua missione non è compiuta.

LASTELLE

Dai momenti più cupi può nascere la luce più brillante, e i Lastelle questo lo sanno bene. Post hardcore melodico che punta al Sole, i Lastelle sono una salita fuori dalla penombra che fa di una discografia vulnerabile, trasparente e sfaccettata la sua forza motrice. Conquistato perfino il Download, i Lastelle fanno breccia negli aspetti più intimi dell’esistenza umana, mettendo a nudo con delicatezza e acume l’imperfezione, la perdita, l’amore e la paura, offrendo un posto sicuro, comprensione e una spinta verso l’alto a chiunque ne abbia bisogno – anche prima che quest* realizzi di averne bisogno.

I Lastelle, che suoneranno da headliner a Milano il prossimo 25 aprile, punteranno nuovamente i riflettori sull’Italia per un’unica data estiva di supporto a Terror e The Ghost Inside, questo agosto.

A completare la line up dell’Outburst saranno i nostrani Summer Hailstorm, Never Obey Again, Defamed e Dead//Fall, e l’imperdibile DJ set di Full Metalcore.

04 AGOSTO 2026 | OUTBURST FEST, MILANO

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20090 Segrate MI

Biglietti:

https://dice.fm/partner/tickets/event/2w883o

*Prevendite generali live esclusivamente su Dice a €40 più dp