AMA FESTIVAL: in arrivo le date di luglio con Alice Cooper, Scorpions, Punkreas, Alex Britti e tanti altri

AMA Music Festival è pronto a partire: dal 10 luglio prende il via l’edizione 2026, che anche quest’anno si conferma come uno degli appuntamenti musicali più rilevanti dell’estate italiana, ospitato nella suggestiva cornice del Parco di Villa Negri a Romano d’Ezzelino (VI).

10 LUGLIO

PUNKREAS / DEROZER / PERSIANA JONES / SHANDON

MORAVAGINE / DURACEL / THE SLURMIES / MANNY AND FRIENDS

11 LUGLIO

SCORPIONS

SAXON / CAPTAIN MANTEL / MAD DOGS / JUKEBOX74

12 LUGLIO

ALICE COOPER

THE DAMNED / MESSA / THE SADE / THE LOYAL CHEATERS / TO THE MAX

18 LUGLIO

ALEX BRITTI

DAMIEN MCFLY

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4wdCDFB

Ad aprire il festival sarà AMApunk, una giornata interamente dedicata al punk rock, in programma venerdì 10 luglio 2026. Una serata dal carattere diretto, popolare e profondamente identitario, pensata per riportare sullo stesso main stage quattro nomi cult della scena italiana: Punkreas, Derozer, Persiana Jones e Shandon. Il programma prevede anche un Second Stage con Moravagine, Duracel, The Slurmies e Manny and Friends, oltre a market e attività collaterali.

La giornata sarà dedicata a Cristiano Baldo, conosciuto da tutti come “Ruvido”: storico collaboratore dei Punkreas, figura familiare per moltissimi musicisti e punto di riferimento per tante band emergenti. Una presenza costante dietro e davanti al palco, capace di unire competenza, attitudine e una generosità che ha lasciato un segno profondo nella scena punk italiana.

L’11 luglio saliranno sul palco Scorpions e Saxon, con la band tedesca che arriva a questo appuntamento dopo aver celebrato, nel 2025, sessant’anni di carriera.

Il 12 luglio sarà invece la volta di Alice Cooper e The Damned, per un doppio appuntamento che conferma fin da subito l’altissimo profilo artistico del festival.

I due appuntamenti celebrano la forza del rock internazionale, tra chitarre senza compromessi, grandi classici e un pubblico pronto a vivere un’esperienza intensa, autentica e senza filtri. Tutti e quattro gli appuntamenti sono le uniche date italiane della stagione.

Il programma proseguirà sabato 18 luglio con una serata speciale che vedrà protagonista Alex Britti, uno dei chitarristi e cantautori più riconoscibili della musica italiana. L’ingresso sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria. Le donazioni raccolte durante la serata saranno interamente devolute all’Associazione Oncologica San Bassiano, a sostegno dei pazienti oncologici, delle loro famiglie e delle attività promosse dall’associazione.

Negli anni, AMA Music Festival ha consolidato una forte identità grazie a una proposta artistica di alto livello e a una visione capace di coniugare grandi sonorità contemporanee e attenzione alla qualità dell’esperienza live. Le giornate di programmazione sono pensate per offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente, caratterizzata da performance intense, un pubblico appassionato e un’atmosfera autentica.

Accanto all’offerta musicale, AMA si distingue per un’organizzazione strutturata e in continua crescita, con servizi dedicati all’accoglienza e una particolare attenzione alla fruibilità dell’evento, anche attraverso soluzioni pensate per il soggiorno del pubblico.

Il festival può contare su una community fedele e in costante espansione, oltre che su una rete consolidata di partner e collaborazioni, elementi che contribuiscono a rafforzarne il posizionamento e il legame con il territorio. La crescita progressiva in termini di presenze e rilevanza artistica conferma AMA Music Festival come un punto di riferimento nel panorama degli eventi musicali estivi in Italia.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4wdCDFB

IN ARRIVO AD AGOSTO:

21 agosto – ALAN WALKER

27 agosto – TONYPITONY / BLUVERTIGO / SARAFINE

28 agosto – GIGI D’AGOSTINO

30 agosto – FRANZ FERDINAND / THE KOOKS / THE MOLOTOVS