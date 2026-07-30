Torna il Bum Bum Festival 2026: 11 notti di musica gratuita a Trescore Balneario (BG) per la 34esima edizione

Dal 20 al 30 agosto 2026, il Parco Le Stanze si trasforma ancora una volta nel villaggio della musica più atteso della provincia di Bergamo. Ingresso libero, quattro aree tematiche, headliner internazionali e un cuore che batte da 34 anni: 200 volontari, nessun biglietto, tanta solidarietà.

Trescore Balneario (BG) — Con l’estate torna puntuale l’appuntamento che dal 1993 scandisce agosto in Val Cavallina: il Bum Bum Festival taglia il traguardo della sua 34esima edizione, portando in dote 11 notti di concerti interamente gratuiti al Parco Le Stanze, dal 20 al 30 agosto 2026.

Quello che nacque come una festa della birra in un piccolo campo sportivo è oggi uno dei maggiori eventi musicali a ingresso gratuito del Nord Italia, capace di richiamare oltre 600 artisti sul palco e più di un milione e mezzo di presenze in 34 anni di storia. Un percorso che non ha mai cambiato la sua natura più autentica: nessun biglietto, nessuna zona premium, nessun costo nascosto. Solo musica, buon cibo e la voglia di stare insieme.

Un cartellone che attraversa tutti i generi

L’edizione 2026 conferma la formula che ha reso il Bum Bum un unicum nel panorama dei festival italiani: ogni sera un genere diverso, un pubblico diverso, la stessa energia. Si parte giovedì 20 agosto con la 360° Urban Night e il rap di Leon Faun, per proseguire con il folk-rock della Bandabardò, il metal di Carcass per Metal for Emergency, la dance di Albertino, il rap di Shade e Nitro, il punk rock di Punkreas e il gran finale in chiave freestyle e dance party. Non mancano le serate dedicate alla montagna, allo swing folk e a cantautori come Andrea Cerrato o musicisti ‘umanitari’ come Pietro Morello. Undici serate, undici anime, un unico filo conduttore: la musica dal vivo, libera e per tutti.

Il programma serata per serata

Giovedì 20 agosto — 360° Urban Night (ore 21:00) Leon Faun (headliner, rap) · Sissi (soul pop hip-hop) · Ibla (folk-elettronica) · Mareschi (rap dalla Valle)

Venerdì 21 agosto — King del Folk-Rock (ore 21:00) Bandabardò (headliner, folk rock) · Primogenito (cantautore rock)

Sabato 22 agosto — Metal for Emergency (ore 17:00) Carcass (headliner, metal) · Labyrinth · Shores of Null · Never Obey Again · Embrace of Souls · Integral

Domenica 23 agosto — Amici della Cassettina (ore 21:00) Albertino (headliner, dance) · EckyDj (electro house, hard dance, EDM) · Addiction School (dance hip-hop) · Modern Ballet (dance)

Lunedì 24 agosto — No Sleep Till Brooklyn (ore 21:00) Shade (headliner, rap) · Dani Faiv (rap) · Emsa (rap)

Martedì 25 agosto — Get Up, Stand Up (ore 20:45) Andrea Cerrato e Pietro Morello (one man shows) · Lorenzo Bonfire (cantautore folk)

Mercoledì 26 agosto — Nu-Folk Swing Patchanka (ore 21:00) I Patagarri (swing folk jazz) · Gotto Esplosivo (folk rock)

Giovedì 27 agosto — Hip-Hop K & Q (ore 21:00) Nitro + Live Band e Beba (headliner, rap) · Gotham La City (rap)

Venerdì 28 agosto — Bum Bum Montagna Festival (ore 18:30) per après ski letterario con Maurizio Agazzi & Yuri Parimbelli, Folkstone e The Rumpled (headliner, folk hard rock/folk rock) · Maurizio Agazzi & Yuri Parimbelli (après ski letterario)

Sabato 29 agosto — Bum Bum Punk Rock Festival (ore 17:30) Punkreas (headliner, punk rock ska) · Weird Bloom (glam punk rock) · Etta (punk rock, crossover) · Camilla PNK (punk electro pop) Cornoltis (punk rock) · Mistakes on Floor (punk rock)

Domenica 30 agosto — Freestyle & Dance Party — Gran Finale (ore 21:00) Dance Revenge (headliner, dance party) · Just Dance (dance), Ore17:00 · Stillhere Freestyle Battle (hip-hop)

Porte aperte ogni sera dalle 19:00 (anticipate nei weekend). Lineup e orari possono subire variazioni: aggiornamenti in tempo reale su sito e social ufficiali.

Il vero protagonista: il volontariato

Dietro ogni palco, ogni piatto servito, ogni birra artigianale spillata, ci sono loro: circa 200 volontari che, per undici giorni consecutivi, mettono tempo, energie e passione al servizio di un evento che non ha mai avuto scopo di lucro. È questo il tratto distintivo del Bum Bum Festival, che si autofinanzia attraverso la ristorazione interna, il merchandising e il sostegno di sponsor che ne condividono i valori, e che negli anni ha fatto della beneficienza una delle sue ragioni d’essere.

Un modello che ha attraversato indenne quattro decadi, una tromba d’aria che nel 2004 distrusse il palco a festival già iniziato (ricostruito in due giorni), l’emergenza Covid che nel 2020 costrinse l’organizzazione a reinventarsi online, fino al ritorno trionfale del 2022 con folla record. Ogni volta, la stessa squadra di volontari ha rialzato le maniche per garantire che l’appuntamento con l’estate non saltasse mai.

Cosa trovare al Parco Le Stanze

Oltre alla musica, il festival offre ogni sera dalle 19:00 un’area ristorativa con cucina tipica bergamasca, opzioni senza glutine, senza lattosio, vegetariane e vegane, e una birreria che propone le birre artigianali a km0 del birrificio OTUS, incluse alternative analcoliche. Le porte aprono alle 19:00, i concerti iniziano alle 21:00, e nelle giornate di sabato e domenica l’apertura anticipa rispettivamente alle 17:00 e alle 12:00, con il parco che ospita anche attività sportive nella Sport Sunday.

Per organizzazione comunale, resta vietato introdurre bottiglie di vetro all’interno dell’area.

Informazioni pratiche

Date: 20–30 agosto 2026

20–30 agosto 2026 Luogo: Parco Le Stanze, Trescore Balneario (BG)

Parco Le Stanze, Trescore Balneario (BG) Ingresso: gratuito, senza prenotazione

gratuito, senza prenotazione Come arrivare: stazione di Bergamo + bus (30 minuti); con mezzi propri è possibile parcheggiare nei parcheggi gratuiti in prossimità del parco. L’Aeroporto di Orio al Serio è a 15 minuti di strada mentre la stazione ferroviaria più vicina è Montello-Gorlago (4km dal palco).

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