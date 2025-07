OLIVIA RODRIGO + Wet Leg: le foto e la scaletta del concerto agli I-Days 2025 di Milano

Cosa ci fanno 27 mila fan adoranti, urlanti, in un caldo martedì sera estivo all’Ippodromo Snai San Siro di Milano? Aspettano la loro eroina: OLIVIA RODRIGO.

È accaduto ieri nella penultima data della concert series più famosa e importante d’Italia, gli I-Days Milano Coca-Cola dove 27 mila fan, la maggior parte dei quali teenager in visibilio, ha cantato per oltre 1 ora e mezza le 18 canzoni in scaletta dell’unica data italiana del tour mondiale di OLIVIA RODRIGO, la giovane cantautrice americana che in una manciata di anni e canzoni come “Driver Licence”, “Vampire”, “Good 4 you”, “Deja vu”, si è costruita una solida fan base in giro per il mondo.

Anche la Rodrigo, come tutti gli altri artisti internazionali impegnati nei loro world tour, ha scelto di fare tappa a Milano, negli spazi dei due Ippodromi (Snai San Siro e Snai La Maura), per portare in Italia la sua musica confermando anche quest’anno il capoluogo lombardo come la capitale italiana della grande musica live.

Clicca qui per vedere le foto di Olivia Rodrigo + Wet Leg + Girl In Red in concerto a Milano

OLIVIA RODRIGO – La scaletta del concerto all’Ippodromo SNAI “San Siro” di Milano

Obsessed

Ballad of a Homeschooled Girl

Vampire

Drivers License

Traitor

Bad Idea Right?

Love Is Embarassing

Pretty Isn’t Pretty

Happier

All I Want

Enough for You

So American

Jealousy, Jealousy

Favorite Crime

Déjà Vu

Encore

Brutal

All-American Bitch

Good 4 U

Get Him Back!

Encore #2

Lacy

