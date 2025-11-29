Connect with us

Noi siamo fuoco e tu sei la miccia: ANNALISA si prende Milano e la infiamma di pop

Doppia data all’Unipol Forum di Assago per Annalisa, in tour per la promozione del nuovo album Ma io sono fuoco: adrenalina, stupore e tanto talento per un’artista completa, non solo “Bellissima”.

Annalisa concerto all'Unipol Forum Milano del 28 novembre 2025
Annalisa in concerto all'Unipol Forum di Milano foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Articolo di Stefania Clerici | Foto di Martina Fiore

Tra laser, scintille e fiamme, è quasi difficile riconoscerla subito sul palco: sarà il vestito nero, saranno i 14 ballerini impegnati a 360 gradi nelle coreografie, saranno le luci strobo che impazzano dal primo pezzo, Annalisa arriva forte prima con la sua voce e poi con la sua presenza, in un crescendo ben calibrato canzone dopo canzone. Un mese intenso questo per lei, ora quasi a metà dela tourné che preso il via lo scorso 15 novembre a Jesolo e dopo Padova, Firenze e la doppietta a Roma, arriva finalmente a Milano. 52 dischi di platino, 14 d’oro e un sold out dopo l’altro: numeri e record che parlano da soli, insieme al pubblico che la sostiene, la ama e la ascolta.

Tra visual e realtà, tra aria e terra

Non solo un concerto, ma un vero spettacolo immersivo, con pedane mobili, coriandoli, scenografie sospese tra led e fuochi, in cui i sentimenti e l’emotività prendono spazio, senza vergogna. Annalisa ci fa entrare nel suo mondo fatto di trasformazioni e sogni, aprendosi e raccontandosi in uno show onirico diviso in 3 atti, come 3 sono i sogni di questo primo Capitolo, che preannuncia un progetto a lungo termine e l’arrivo di altro nel prossimo futuro. Con lei on stage i musicisti di una vita: Daniel Bestonzo, alle tastiere e synth e che ha curato anche la direzione musicale, insieme a Gianni Pastorino (synth e tastiere) e Dario Panza (batteria ed elettronica).

Sogno 1 – Il fuoco:  «Il tempo è un fuoco che mi consuma, ma sono io quel fuoco»

Dicevamo dei 3 sogni di Annalisa, attraverso cui si dipana tutta la setlist del live. 3 momenti che prendono spunto da elementi naturali forti e potenti: fuoco, acqua ed istinto animale.

L’inizio è passione, scintilla, adrenalina, la miccia che dà il la e da cui da cui tutto parte: incappucciati e con un’intro epica, fanno il loro ingresso i ballerini e le ballerine dello show, per poi dare spazio alla voce di Annalisa… parte Dipende e tutto ha inizio!

Tra strobo spinti e alti decibel, la cantante snocciola le sue perle a ritmo dance: Ragazza sola, Chiodi, saluta tutti con Bye Bye… per poi ritornare sul palco con un completo di pelle rossa lucida e far sognare il suo pubblico sulle hit pop di Bollicine, Nuda, e poi ancora Eva+Eva, Movimento lento… per far terminare poi Avvelenata e Delusa la prima parte del live.

Sogno 2 – Il fiume: «Il tempo è un fiume che mi trascina, ma sono io quel fiume»

Tutto diventa buio, un visual black segna il passaggio di registro, introdotto da una sequenza dance spinta e dai ritmi alti, in cui i ballerini si agitano sul suono della drum. Poi gli schermi del palco si popolano di cascate d’acqua e arriva di nuovo Annalisa sul palco, in total black e tante pailletes, intonando Tsunami. La sezione più eterea è questa: tra Stelle ed Euforia, è un crescendo di beat, con la cover di Sweet Dreams degli Eurythmics — già proposta nel 2024 a Sanremo assieme a La Rappresentante di Lista e la poetica Il mondo prima di te. Indaco violento segna il passaggio alla terza e ultima parte, quella più instintiva e profondamente animale.

Sogno 3 – La tigre: «Il tempo è una tigre che mi divora, ma sono io quella tigre»

Ma prima di bruciare tutto il Forum sulle hit più infuocate, arriva l’anima: una parentesi al pianoforte per suonare il medley che racchiude le sue canzoni più datate, come «Diamante lei e luce lui», «Una finestra tra le stelle», «Alice e il blu». Verso il pubblico, commossa e adrenalinica esclama: “Se siamo riusciti a rimanere uniti è perché siamo cambiati in questo mondo che cambia. E dopo 15 anni siamo ancora qui”. È un’ovazione di applausi e braccia alzate trascinano tutti nel gran finale da ballare e cantare.

Un nuovo cambio d’abito, quello dai colori caldi con fiamme su corpetto e short, annuncia l’ultima parte del concerto, con le hit pop dell’artista degli ultimi anni: ecco Sinceramente e a sorpresa l’amatissima Mon amour, per poi continuare a ballare sugli ultimi pezzi pubblicati tratti da E io sono fuoco: apprezzatissimi Esibizionista, Maschio, Emanuela, il singolo Piazza San Marco.

Le due hit estive di Disco Paradise e Tropicana fanno arrivare all’apice l’adrenalina, per poi far stupire il pubblico con la calata di un grande letto dal palco: sospesa tra terra e cielo, Annalisa è Amica e Tigre… proprio come i pezzi che decide di cantare. L’encore è l’apice della serata con una dichiarazione di personalità forte: Bellissima e Io sono.

Un live acceso e coinvolgente, pieno di energia e belle vibes che confermano in Annalisa un’artista completa e che si sa dare al suo pubblico, generando emozioni potenti e collettive.

Clicca qui per vedere le foto di Annalisa in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

Annalisa

ANNALISA: la scaletta del concerto di Milano

SOGNO I – IL FUOCO

  1. Dipende
  2. Ragazza sola
  3. Chiodi
  4. Bye Bye
  5. Bollicine
  6. Nuda
  7. Eva+Eva
  8. Movimento lento
  9. Avvelenata
  10. Delusa

SOGNO II – IL FIUME

  • Tsunami
  • Stelle
  • Euforia
  • Sweet Dreams
  • Il mondo prima di te
  • Indaco violento

SOGNO III – LA TIGRE

  1. Diamante lei e luce lui
  2. Una finestra tra le stelle
  3. Alice e il blu
  4. Bonsai
  5. Secretly
  6. Il diluvio universale
  7. Sinceramente
  8. Mon amour
  9. Esibizionista
  10. Maschio
  11. Emanuela
  12. Piazza San Marco
  13. Disco Paradise
  14. Tropicana
  15. Amica
  16. Una tigre sul letto continua a parlarmi
  17. Bellissima
  18. Io sono
