ARCHITECTS + Landmvrks e President in concerto il 29 gennaio al Fabrique di Milano

Se pensavate di aver sentito un terremoto scusateci. Potrebbe entrarci il nostro zampino. Hellfire Booking Agency annuncia gli Architects con Landmvrks e President!

ARCHITECTS

Leggende del metalcore inglese, gli Architects ammutoliscono chiunque da vent’anni. Fusione di influenze e lezioni multigenere, gli Architects brandiscono temi come l’attivismo socio-ambientalista e la salute mentale con la ferocia di una mazza chiodata, guadagnandosi posizioni d’onore nei festival più importanti del globo e miriadi di premi di prima categoria, oltre a una strabiliante schiera di sold out in ogni angolo del pianeta. Tornati alla ribalta ancora più forti dopo lo straziante lutto di Tom Searle, gli Architects dominano brutalmente la scena con una presenza sbaragliante, collaborazioni con House of Protection, Parkway Drive e Biffy Clyro fra i tanti e una creatività micidiale. Siamo davanti a una delle forze motrici più essenziali e rappresentative dell’intero Regno Unito.

LANDMVRKS

Ridurre il mondo in mille frammenti non è che il primo passo. I Landmvrks soggiogheranno l’intera galassia. Esplosi con la furia di un’atomica prima ancora dell’uscita della quinta fatica «The Darkest Place I’ve Ever Been» dopo quindici anni nelle scene, i Landmvrks sono l’ultima frontiera del metalcore francese, una miscela caustica di breakdown massacranti, composizioni massicce e visioni singole e d’insieme debilitanti.

Palchi condivisi con Beartooth, Underoath e The Devil Wears Prada fra i tanti e paralizzati palchi quali Rock am Ring, Hellfest e Jera On Air, i Landmvrks sono una minaccia cui è inevitabile soccombere.

PRESIDENT

Anonimi solamente d’identità, i President hanno soggiogato il mondo intero con solamente due singoli. Immaginario ritualistico, messaggi criptici e breakdown maceranti sono la firma di una band in procinto di polverizzare ogni vetta raggiunta da qualunque altro artista.

Con ancora un unico concerto alle spalle ma voci di corridoio che li legano ad atti come Sleep Token, i President hanno scatenato sul mondo un metalcore elettronico e avvinghiante destinato a stregare ogni persona cammini su questa Terra. Non per niente il loro debutto è avvenuto al Download.

Dopo la gigantesca parentesi all’Alcatraz dell’anno scorso, gli Architects tornano finalmente fra noi per riempirci di lividi e lacrime il prossimo gennaio. Non solo: Landmvrks e President si assicureranno che arriviate al loro set completamente smantellat*. Preparatevi: sarà il concerto dell’inverno.

Architects + Landmvrks + President

29 GENNAIO 2026 | FABRIQUE, MILANO

Via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138 Milano

Biglietti > https://dice.fm/