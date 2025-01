Il peso delle preoccupazioni secondo l’orchestra leggerissima di COLAPESCE e DIMARTINO

Articolo di Marzia Picciano



Sfatiamo un luogo comune: tutte le canzoni, se riarrangiate ad orchestra sono belle. Perché prendono, nella nostra mente, bellezza con la sacralità che un corpo orchestrale guidato da un direttore ci suggerisce. No, non é vero. Non tutte sono belle. Ma quelle di Colapesce e Dimartino raccolte in Archi, Ottoni e Preoccupazioni si, e lo sono davvero molto anche dal vivo.

Vedere per credere. Siamo alla data milanese (17 gennaio a Teatro Dal Verme) del tour che anticipa la “pausa” del duo che in pochi anni non solo ha sfornato due album di un pop colto e bellissimo che noi, popolo di infoiati fantasanremisti probabilmente manco ci meritiamo, ma ha anche sfondato il concetto di hit, canzone dell’estate, sempre propinandoci, sornioni, delle rime sofisticate, ma accessibili a tutti (loro sono democratici, si). E poi ne hanno prese un pó, le hanno messe insieme con la cura (o la locura) del Maestro Davide Rossi e l’Orchestra La Corelli e a fine 2024 praticamente ne hanno tratto un disco che é come la panna sul Mont Blanc, essenziale e magari anche un pó sbruffona. Glielo concediamo.

Ora, sicuramente non sono un’esperta di musica classica né di strumenti a corda, fiato né di archi, mi limito a stare composta nel mio divanetto e farmi stregare dall’enfasi di uno sforzo corale, peró qui c’é dell’emozionante. Chiaramente smontato ogni volta che la situazione puó farsi troppo intensa dall’approccio tra il serio, serissimo e faceto, questa commedia dell’arte che é la forma pubblica (o verso il pubblico) di Colapesce e Dimartino, in cui dicono sempre per dire altro, e dirlo meglio. É un’ironia sferzante, surreale e a tratti malinconicissima quella che circonda ogni pezzo de I Mortali e Lux Eterna Beach e che traspare ovunque loro siano, e comunque si interfaccino ad un pubblico.

Ma torniamo all’emozionante. Se sull’aprirsi delle danze ho avuto la netta sensazione di una minima incertezza, o forse una timidezza, quella che percepisci quando stai fare qualcosa di grosso, si é sciolta non appena é iniziata 30.000 Euro. O ancora di più, si é sciolta nello scioglilingua di Sesso e Archiettura, nei violini che gli danno il ritmo volteggiante. Lorenzo e Antonio, in completo e l’orchestra, all’inizio una navicella nello spazio del Teatro Dal Verme, hanno man mano espanso la loro presenza scenica arrivando a lambire il pubblico.

Presa la confidenza (sfido io, comunque, per quanto di fronte a tuoi fan, a gestire l’impatto di un teatro) con palco e pubblico i nostri eroi sono sempre loro, alla massima potenza, si muovono dove l’orchestra non puó raggiungerli, giocano con il Maestro Rossi e il pianista Angelo Trabace, conoscenza di Dimartino (e non solo, della musica contemporanea italiana), le altre due schegge impazzite dell’intero format, che nel loro movimento libero ci regalano due perle di rara intensità: la prima, Nati Per Vivere / Born to live, l’adattamento di un brano di Marianne Faithfull, dedicata a Benvegnù, che segue questo motivo grave che é un sottotesto di pianoforte che segue le parole fino alla fine e la seconda, la Povera Patria di Battiato, che da Sanremo di qualche anno fa conosciamo nella versione del duo.

Questo solo per non parlare dell’esperimento di chiusura del concerto, dove la mia infiammazione lombare é stata messa veramente a dura prova dai due che hanno camminato per tutta la platea fino al fondo, in piccionaia (che al contrario di quello che credono, si, c’é anche al Dal Verme) per cantare, senza jack e senza amplificatore, I Marinai nella versione compleata per il brano di Ivan Graziani. E lì ti accorgi che alla fine Colapesce e Dimartino fanno sul serio, anche quando fanno la finta dell’improvvisare. Ed é qualcosa di non scontato in chi fa, parafrasandoli, musica leggerissima.

Si puó portare un uomo in camice da dottore per il siparietto di interazione con il pubblico alla ricerca delle prorprie preoccupazioni e pensare sia uno sketch simpatico per riempire il tempo. Poi capisci che c’é dietro tutta la farsa del peso della leggerezza. Quanti in sala soffrono di ansia generazionale (o generale, va bene lo stesso)? Bene, é il vostro turno di cantare.

Un pó come in un’orchestra, esiste un peso agghiacciante nel definire un’armonia che si leva ariosa nelle orecchie di chi ascolta. Per questo mi sento di dire, da perfetta profana, che il tentativo di Colapesce e Dimartino di mettere in musica così i loro pezzi sia di fatto un esperimento riuscito. Qualcuno mi ha detto una volta di essere stato chiamato dal suo analista ad esercitare la leggerezza, senza riuscire troppo nell’intento di renderlo una pratica, e nel frattempo, ha condannato la mia apparente frivolezza. A questa persona ora ordinerei un ascolto ossessivo compulsivo degli Archi Ottoni e Preoccupazioni di Colapesce e Dimartino, nella speranza che comprenda l’esercizio ancora più importante di rendere pop l’opprimente sensazione di cadere nel buco nero che sta ad un passo da noi. Anche perché solo così capisci fino in fondo perché, come dice Lorenzo, Rosa e Olindo é una canzone d’amore (e che canzone).

Sarà per questa latente sensazione di disastro imminente che ci nascondiamo in un sorriso quasi beffardo, o che i nostri concludano sempre le sessioni con Maiorana, una canzone sulle persone che ci sono e poi scompaiono. Che poi non le chiudono davvero, perché si ripresentano con tre pezzi di encore e poi un vero bis, di Splash, in modalità caciara, col pubblico quasi sul palco. Ma comunque: il punto é quel vuoto che rimane là, tra te che ci sei e poi non ci sei più, ti trovi in meno di sessanta metri quadri di appartamento a Milano, ci sono zero o quaranta gradi e ti senti ancora che non ci sei, o che ti sei perso qualcosa e sale lì la preoccupazione. Di essere arrivato al punto di non ritorno, ed é piu difficile ammetterlo che esserci.

Si fosse sempre bambini, e senza preoccupazioni. Ma la gravità, lo sappiamo bene, vince sempre. In ogni caso, un consiglio per le nuove generazioni me lo sento di prenderlo da loro: non ascoltare Ultimo.

