Pinkpop 2025: Justin Timberlake, Muse e Olivia Rodrigo guidano la line-up del festival più longevo d’Europa

Torna anche quest’anno il Pinkpop Festival, che dal 20 al 22 giugno 2025 animerà come da tradizione il Megaland di Landgraaf, nei Paesi Bassi. Con oltre 50 anni di storia, Pinkpop è il festival musicale più longevo del continente europeo, e ogni anno riesce a rinnovarsi senza perdere l’anima che lo contraddistingue: grandi nomi, organizzazione impeccabile e un pubblico appassionato che arriva da tutta Europa.

Una storia leggendaria

La prima edizione risale al 1970, e da allora Pinkpop è cresciuto fino a diventare uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Iconico anche per la sua posizione: siamo nel sud dei Paesi Bassi, a pochi chilometri da Germania e Belgio, il che lo rende facilmente raggiungibile e internazionale per vocazione. Negli anni, sul palco di Pinkpop sono saliti nomi del calibro di The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Pearl Jam, Metallica, Radiohead, Red Hot Chili Peppers e molti altri. Una vera istituzione per chi ama la musica dal vivo.

La line-up 2025: tra grandi ritorni e nuove icone

L’edizione 2025 si preannuncia memorabile: Justin Timberlake, Muse e Olivia Rodrigo saranno gli headliner delle tre giornate:

Justin Timberlake aprirà le danze venerdì 20 giugno: l’ex frontman degli *NSYNC, tornato sulle scene con l’album Everything I Thought It Was, porterà a Landgraaf tutta la sua energia tra funk, R&B e pop di altissimo livello.

aprirà le danze venerdì 20 giugno: l’ex frontman degli *NSYNC, tornato sulle scene con l’album Everything I Thought It Was, porterà a Landgraaf tutta la sua energia tra funk, R&B e pop di altissimo livello. Olivia Rodrigo sarà la protagonista del sabato. A soli 22 anni, la cantautrice californiana è già diventata la voce della Generazione Z grazie ai successi planetari di SOUR e GUTS. La sua data al Pinkpop fa parte del tour mondiale che ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa.

sarà la protagonista del sabato. A soli 22 anni, la cantautrice californiana è già diventata la voce della Generazione Z grazie ai successi planetari di SOUR e GUTS. La sua data al Pinkpop fa parte del tour mondiale che ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa. Muse chiuderanno in grande stile domenica 22: la band britannica guidata da Matthew Bellamy è famosa per i suoi live spettacolari, carichi di distopie sonore, laser, riff potentissimi e un carisma ineguagliabile. Sul palco ci sarà tutta la potenza di classici come Plug In Baby, Time Is Running Out, Uprising e molte perle recenti da Will of the People.

Pinkpop 2025 Line-up

Tra gli altri nomi in cartellone: Cypress Hill, Girl in red, Tate McRae, Weezer, Amyl and the sniffers, Korn, Biffy Clyro, Inhaler, Mika e The Last Dinner Party. Una selezione variegata che spazia dal pop al metal, passando per indie, hip-hop ed elettronica.

Venerdì Justin Timberlake

Tate Mcrae

Oscar And The Wolf

Inhaler

Weezer

Alestorm

Benee

Confidence Man

Kid Kapichi

Mika

Personal Trainer

Ronnie Flex & The Fam

Pommelien Thijs

Warhaus

Sawyer Hill

Bad Nerves

Hiqpy

Olivia Lunny

Janet Livv Sabato Olivia Rodrigo

The Last Dinner Party

Faithless

Mark Ambor

Joost

The Academic

Amyl And The Sniffers

Claude

Cypress Hill

Hardy

Matt Hansen

Omar Rudberg

Soft Play

The Royston Club

Sticks

Sprints

Almost Monday

Amira

Elfeky Battlesnake

Anouk Wolf Domenica Muse

Korn

Dean Lewis

Girl In Red

Biffy Clyro

The Boxer Rebellion

Dewolff

Everything Everything

Hannah Mae

Imminence

Kaiser Chiefs

Krezip

Purple Disco Machine

Querbeat

Sigrid

The Warning

Benjamin Ingrosso

Bob Vylan

Elephant

Mackenzy Mackay Nofun!

Musica per tutti i gusti

Il Pinkpop 2025 conferma la sua vocazione alla diversità musicale: si potrà ballare sotto al main stage con le hit pop, pogare con il rock alternativo, scatenarsi con il rap o godersi set elettronici fino a notte. Un’offerta completa che riflette la filosofia del festival: inclusivo, multigenere e accessibile.

Logistica, biglietti e campeggi

Il festival si svolge presso l’area Megaland di Landgraaf, facilmente raggiungibile in treno (con navette gratuite dalla stazione), in auto (con parcheggi organizzati) o anche in bici, come vuole la tradizione olandese. Sono disponibili diverse tipologie di biglietto: giornaliero, abbonamento 3 giorni e pacchetti con campeggio incluso. I biglietti si acquistano sul sito ufficiale del festival pinkpop.nl, dove sono anche disponibili le mappe dell’area, informazioni su sicurezza, accessibilità e consigli per vivere al meglio l’esperienza. Per chi vuole campeggiare, ci sono tre opzioni ufficiali (Campground A, B e C), oltre a spazi glamping e aree per camper e roulotte. L’atmosfera è sempre amichevole e festosa, con servizi essenziali ben distribuiti.

Pinkpop: un’esperienza che va oltre la musica

Andare al Pinkpop non è solo seguire un concerto: è vivere un rituale collettivo fatto di birra fresca, incontri internazionali, energia contagiosa e tramonti infuocati mentre suonano le hit del momento. È uno di quei festival dove si torna ogni anno, anche solo per l’aria che si respira. Che siate fan di vecchia data o alla vostra prima volta, il Pinkpop 2025 promette tre giorni di musica e emozioni. Tutto è pronto per una nuova edizione leggendaria. Ci vediamo sotto il palco!