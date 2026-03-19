MUSE: esce il 26 giugno il decimo album “The WOW! Signal”, ascolta il nuovo singolo “Be With You”

Oggi i MUSE, giganti del rock inglese e vincitori di GRAMMY® Award, annunciano il loro prossimo decimo album in studio, “The WOW! Signal”, in uscita il 26 giugno su etichetta Warner Records — di seguito la tracklist. L’annuncio è stato davvero fuori dal mondo, con i MUSE che hanno diffuso la notizia dallo spazio! In collaborazione con Sent Into Space, la band ha inviato un tablet appositamente progettato a 33 km di altezza nell’atmosfera per presentare in anteprima il video di “Be With You”, mentre un secondo pacco conteneva degli adesivi per un’edizione in vinile in tiratura limitata che i fan potranno richiedere.

“The WOW! Signal” segna il ritorno dei MUSE con un nuovo album dopo l’acclamato “Will Of The People” del 2022, che ha debuttato al primo posto nelle classifiche “Top Rock Albums” e “Top Alternative Albums” di Billboard. Invitando a tuffarci in pieno nel mondo del nuovo album, i MUSE condividono il potente singolo di lancio, “Be With You”, insieme a un video musicale ufficiale con protagonista Ella Balinska (Resident Evil, The Occupant).

“Be With You” si apre con il suono di un imponente organo da chiesa e la voce altrettanto epica di Matt Bellamy, mentre si concentra su un momento intenso “It seems my light’s been swallowed up, I’ve used up every ounce of luck / I need to leap into the fire, find a higher power, and reach for something new.” Ma ben presto il brano si trasforma in un’elettronica trascinante e, alla fine, in un rock bruciante, mentre la prospettiva del narratore passa dallo sconforto alla determinazione: “I feel my life has just begun, it can’t just be with anyone / It’s got to be with you.”

Diretto da Nico Paolillo (Deafheaven, BAD OMENS), il video di “Be With You” dà vita a questo momento elettrizzante con straordinari dettagli cinematografici. Mentre un alone rosso avvolge la luna, Balinska inizia a notare strani fenomeni e sembra trascinata nella notte da una forza superiore. Alla fine incontra un uomo pervaso dalla stessa strana energia e insieme assistono a un fenomeno al tempo stesso bellissimo e terrificante.

The WOW! Signal prende il nome da uno dei misteri interstellari più affascinanti del secolo scorso: un potente impulso radio della durata di 72 secondi rilevato nel 1977, proveniente dalla costellazione del Sagittario, con una larghezza di banda e un’intensità che suggerivano una possibile origine extraterrestre. L’astronomo che scoprì l’anomalia cerchiò la sequenza ormai iconica “6EQUJ5” e scrisse “WOW!” sulla stampa accanto ad essa, dando questo nome al segnale e consolidando la sua posizione nella tradizione scientifica e nella cultura popolare.

Sebbene “Be With You” sia solo il primo assaggio di “The WOW! Signal”, i temi comuni tra la canzone e questo fenomeno parlano delle forze che alimentano il nuovo album dei MUSE: un mix di mistero cosmico, speranza esistenziale e l’esaltante possibilità di entrare in contatto con qualcosa di molto più grande di noi stessi.

MUSE, The WOW! Signal