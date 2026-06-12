MUSE: il 20 e 21 novembre due concerti all’Unipol Dome di Milano

I MUSE, giganti del rock britannico e tra le più importanti band del XXI secolo, arrivano in Italia con il loro Muse – The Wow! Signal Europa Tour per due appuntamenti all’Unipol Dome di MILANO, venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026!

Dieci anni dopo il loro epocale Drones World Tour, che li aveva visti protagonisti in Italia per sei live all’Unipol Forum di Milano, ecco finalmente il momento che tutti i fan stavano aspettando: rivedere di nuovo la band britannica nelle arene indoor!

Biglietti in vendita

su Ticketone > https://tidd.ly/4op1TGp

e su https://ticketmaster.evyy.net/muse2026

Album Preorder Presale: mercoledì 17 giugno – ore 10.00

Mastercard Presales: mercoledì 17 giugno – ore 10.00

My Live Nation Presale: giovedì 18 giugno – ore 10.00

Vendita Generale: venerdì 19 giugno – ore 10.00

I MUSE porteranno dal vivo i loro grandi successi che hanno caratterizzato la storia recente del rock e tutto l’universo del loro decimo e nuovo album “The Wow! Signal”, in uscita il 26 giugno.

Il titolo del progetto deriva da un famigerato evento interstellare ancora inspiegabile: un potente impulso radio di 72 secondi rilevato nel 1977 e proveniente dalla costellazione del Sagittario. L’astronomo che scoprì l’anomalia, cerchiò la sequenza ormai iconica “6EQUJ5” e scrisse “WOW!” sulla stampa accanto ad essa — dando il nome al segnale e consolidando il suo posto nella tradizione scientifica e nella cultura popolare.

L’uscita dell’album è stata anticipata dai singoli “Nightshift Superstar”, brano attualmente in radio e che fonde il caratteristico rock infuocato della band con la funky French house, intrecciando nel tutto anche ritmi disco trascinanti, sound orchestrali, chitarre e cori, l’imponente “Hexagons”, l’esplosivo “Cryogen” e “Be With You”, brano epico e pieno di speranza, accompagnato da un video cinematografico diretto da Nico Paolillo e interpretato da Ella Balinska (The Occupant, Resident Evil).

MUSE

I MUSE sono Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme. Il loro ultimo album, “Will of the People”, ha debuttato al primo posto in diverse nazioni in tutto il mondo e ha segnato il settimo album consecutivo della band a debuttare al primo posto nelle classifiche britanniche. Il loro album del 2015, “Drones”, ha vinto un GRAMMY Award come Miglior Album Rock, il secondo per la band. Dalla loro formazione nel 1994, i MUSE hanno pubblicato nove album in studio, vendendo oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Ampiamente riconosciuti come una delle migliori live band al mondo, i MUSE hanno vinto numerosi premi musicali, tra cui due GRAMMY Awards, un American Music Award, cinque MTV Europe Music Awards, due Brit Awards, undici NME Awards e sette Q Awards, tra gli altri.

The WOW! SIGNAL EUROPA Tour

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2026 – MILANO – UNIPOL DOME

SABATO 21 NOVEMBRE 2026 – MILANO – UNIPOL DOME

Biglietti in vendita

su Ticketone > https://tidd.ly/4op1TGp

e su https://ticketmaster.evyy.net/muse2026

I biglietti saranno disponibili in anteprima per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 17 giugno.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 18 giugno.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 19 giugno.

Chi preordinerà il nuovo album dallo store ufficiale di Warner Music Italy potrà accedere in anticipo alla pre-sale dei biglietti attiva da mercoledì 17 giugno alle ore 10.00.