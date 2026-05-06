LIGABUE: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Dome di Milano

Foto di Katarina Dzolic

Ligabue inaugura il nuovo Unipol Dome: Milano vive una notte da ricordare

Milano ha acceso i riflettori su una nuova casa della musica live, e a tagliare il nastro non poteva che essere Luciano Ligabue. Il concerto andato in scena il 6 maggio 2026 ha segnato l’apertura ufficiale dell’Unipol Dome, regalando al pubblico una serata carica di energia, significato e partecipazione.

Non si è trattato di una semplice data in calendario, ma di un evento simbolico: il debutto di una nuova arena destinata a diventare uno dei principali poli europei per concerti e spettacoli, inaugurata da uno degli artisti più rappresentativi del rock italiano.

Un’arena nuova, una città che guarda avanti

Nel cuore di Milano, il nuovo Unipol Dome si presenta come uno spazio moderno e versatile, progettato per ospitare grandi eventi musicali e sportivi. La capienza importante e le tecnologie all’avanguardia lo rendono un punto di riferimento per il futuro dell’intrattenimento dal vivo, anche in vista dei grandi appuntamenti internazionali dei prossimi anni.

L’atmosfera della serata inaugurale ha confermato fin da subito il potenziale della struttura: pubblico delle grandi occasioni, entusiasmo palpabile e una produzione scenica all’altezza del momento.

Uno show tra passato e presente

Ligabue ha costruito un concerto intenso e diretto, capace di attraversare le diverse fasi della sua carriera senza perdere coerenza. Sul palco, il suono è rimasto fedele alla sua identità: rock essenziale, testi immediati e un rapporto costante con il pubblico.

La scaletta ha alternato brani storici e momenti più intimi, creando un equilibrio tra energia e riflessione. Canzoni come “Certe notti” e “Balliamo sul mondo” hanno acceso l’arena, mentre pezzi più emotivi hanno riportato l’attenzione sulle parole e sulle storie che da sempre caratterizzano la sua musica.

Ligabue in concerto all’Unipol Dome di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Il tour 2026: un percorso celebrativo

La data milanese si inserisce all’interno del tour europeo 2026, un progetto che guarda sia al passato sia al presente artistico di Ligabue. Il percorso live rappresenta infatti anche un modo per celebrare tappe fondamentali della sua carriera, mantenendo però uno sguardo attuale e dinamico.

Dopo le prime tappe fuori dall’Italia, il tour continuerà nei prossimi mesi coinvolgendo diverse città e pubblici, fino a tornare nuovamente a Milano per una delle sue date conclusive.

Un inizio che lascia il segno

L’inaugurazione dell’Unipol Dome non è stata soltanto un evento musicale, ma un momento che segna una direzione. Milano rafforza il suo ruolo nel circuito internazionale dei grandi live, dotandosi di uno spazio capace di attrarre artisti e produzioni di primo livello.

E Ligabue, con la sua capacità di trasformare ogni concerto in un’esperienza collettiva, è stato il protagonista ideale per dare il via a questa nuova fase.

Una prima notte che ha il sapore di un punto di partenza.

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Ligabue a Milano, ecco la scaletta del concerto