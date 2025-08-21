AFTERHOURS + The Murder Capital: le foto e la scaletta del concerto all’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino

Foto di Andrea Ripamonti

Guidati da Manuel Agnelli, gli Afterhours sono tornati in tour per celebrare i 20 anni di “Ballate per piccole iene”, album simbolo della loro maturità artistica, uscito nel 2005 e divenuto negli anni un riferimento per intere generazioni. Per l’occasione, Agnelli è stato affiancato da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria), membri storici della formazione che contribuì alla realizzazione di quel disco, in un live che promette intensità, elettricità e momenti di pura catarsi sonora.

Nati a Milano nel 1986, gli Afterhours hanno attraversato la storia del rock italiano con un linguaggio in costante evoluzione: dalla stagione underground degli esordi in inglese, alla svolta con “Germi” e il capolavoro “Hai paura del buio?”, fino agli anni della maturità con dischi come “Quello che non c’è”, “Padania” e “Folfiri o Folfox”. Ogni album ha raccontato una fase, ogni canzone ha inciso una ferita o aperto una visione. E ancora oggi, a distanza di quasi quarant’anni, la loro voce resta urgente, lucida, necessaria.

Il 20 agosto non è stato un giorno qualunque di un festival, ma un vero e proprio rituale collettivo, nubi minacciose che si sono poi diradate di Romano d’Ezzelino, dove la musica degli Afterhours è tornata a vibrare dal vivo tra chitarre graffianti, testi spietati e abbracci generazionali.

AFTERHOURS: la scaletta del concerto a Romano d’Ezzelino

Ballate per Piccole Iene

La sottile linea bianca Ballata per la mia piccola iena È la fine la più importante Ci sono molti modi La vedova bianca Carne fresca Male in polvere Chissà com’è Il sangue di Giuda Il compleanno di Andrea

BIS

La canzone di Marinella (Fabrizio De André cover) Strategie Germi Lasciami leccare l’adrenalina Dea La verità che ricordavo Male di miele War Pigs (Black Sabbath cover) Quello che non c’è

BIS 2

Non si esce vivi dagli anni ’80 Padania Bye Bye Bombay

BIS 3

Non è per sempre Voglio una pelle splendida

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI AMA FESTIVAL 2025

Dopo la grande Preview di luglio, AMA Music Festival tornerà a infuocare agosto con una programmazione che, anche quest’anno, mescola generi, generazioni e scene musicali diverse.

21 agosto (Day 2) è il regno dei suoni duri e contaminati: in esclusiva per l’Italia arrivano gli Electric Callboy, ma sul palco ci saranno anche I Prevail, il martello sonoro dei Paleface Swiss e l’energia crossover dei Ruidos del Norte, per una notte a tutto core. Il Day 3, venerdì 22 agosto, parlerà la lingua dell’urban italiano. In consolle e sul palco saliranno Anna, icona di stile e hit-maker generazionale, Capo Plaza, volto storico della trap nostrana, la promettente Marte, il lirismo multietnico di Westcross e le vibrazioni italo-balcaniche di Michael Perez. Sabato 23 agosto (Day 4) è la volta dell’elettronica: The Prodigy, in data unica in Italia, e la DJ e producer Nina Kraviz promettono un live ad alto voltaggio. Si uniscono alla serata la stravaganza di Emma e il DJ set di Samuel, frontman dei Subsonica, fresco di terzo album da solista. Il weekend si chiude in festa domenica 24 agosto (Day 5), con la seconda serata a ingresso gratuito. Protagonisti i Planet Funk, storici esponenti della dance italiana più internazionale, gli ipnotici Psycodrummers con le loro percussioni tribali, e l’amatissimo show nostalgia Voglio Tornare negli Anni 90, tra hit leggendarie, visual spettacolari e puro intrattenimento.

AMA Extra Date chiude in bellezza l’edizione 2025: martedì 26 agosto sarà la volta di Sfera Ebbasta, capostipite della trap italiana, mentre giovedì 28 agosto saliranno sul palco due giganti dell’indie rock britannico, Franz Ferdinand e Stereophonics, accompagnati dai giovani e talentuosi Les Votives per una serata che si preannuncia memorabile.

10 ANNI DI AMA MUSIC FESTIVAL

Dieci edizioni sono molto più di un anniversario: rappresentano una storia di passione, crescita e condivisione, costruita assieme a un pubblico straordinario che negli anni ha fatto di AMA un’esperienza collettiva unica. Per celebrare questo importante traguardo, l’edizione di quest’anno prevede numerosi momenti speciali, pensati per rafforzare il legame tra il festival e il suo pubblico più affezionato, con performance esclusive e appuntamenti dal forte valore simbolico.

Dopo AMA for Peace del 17 luglio, l’evento dedicato al tema della pace e della solidarietà, ad ingresso agevolato a soli 10 euro – con protagonisti i Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes e Roy Paci & Aretuska – altre due grandi sorprese:

Day 1 ( 20 agosto ), prima serata a ingresso gratuito con il rock alternativo degli Afterhours ;

( ), prima serata a ingresso gratuito con il rock alternativo degli ; Day 5 (24 agosto): seconda serata a ingresso gratuito con gli indimenticabili Planet Funk, le percussioni tribali degli Psycodrummers e l’energia travolgente dello show Voglio Tornare negli Anni 90.

L’obiettivo non è solo offrire un programma musicale di altissimo livello, ma anche creare autentiche occasioni di festa, in cui ciascuno si senta parte integrante di una grande famiglia. Nel corso degli anni sono state sviluppate numerose iniziative per rendere l’esperienza di AMA sempre più completa e coinvolgente, dentro e fuori l’area concerti. A partire dall’ingresso gratuito per i minori di 13 anni, se accompagnati da un adulto; dal portale hotel.amamusicfestival.com, realizzato in collaborazione con Ravenn, che consente di prenotare in modo semplice le strutture convenzionate AMA; fino alle partnership con musei, enti e realtà locali per promuovere accessi agevolati, experience culturali e iniziative sul territorio. Per il 2025, AMA introduce anche nuove proposte all’insegna della sostenibilità, dell’inclusività e dell’innovazione:

un punto di erogazione d’acqua potabile gratuita per tutti i partecipanti al festival;

per tutti i partecipanti al festival; un servizio navetta prenotabile tramite l’app Wegoo, tra la stazione FS di Bassano e l’area concerti;

prenotabile tramite l’app Wegoo, tra la stazione FS di Bassano e l’area concerti; i raccoglitori Re-cig , per trasformare i mozziconi di sigaretta in plastica riciclata;

, per trasformare i mozziconi di sigaretta in plastica riciclata; il nuovo second stage “Desmos” , interamente dedicato alla musica elettronica;

, interamente dedicato alla musica elettronica; e infine, ma non meno importante, il progetto solidale realizzato insieme a Cam e iMilani, per il rinnovo dell’area giochi del Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa.

AMA non è soltanto un evento: è una comunità, uno spazio di incontro e di energia condivisa. In un panorama in continua trasformazione, il festival continua a distinguersi come uno dei pochi capaci di proporre – in una sola giornata – una selezione così ampia e qualificata di artisti di rilievo internazionale. Un valore che non è mai venuto meno, e che sarà ancor più evidente in questa edizione speciale.