BRUCE SPRINGSTEEN celebra i 50 anni di “BORN TO RUN” con la pubblicazione ufficiale di “Lonely Night in the Park”

Il 25 agosto compie 50 anni “Born to Run”, il classico di Bruce Springsteen che ha segnato un’epoca. Per celebrare questo traguardo, Sony Music pubblica per la prima volta ufficialmente “Lonely Night in the Park“, l’outtake in studio del 1975.
Registrata durante le leggendarie sessioni al Record Plant per “Born to Run” e all’epoca presa in considerazione per essere inclusa nell’album, “Lonely Night In The Park” arriva oggi nella sua versione in studio, come non si era mai stata ascoltata prima.