Connect with us

Hi, what are you looking for?

Dischi

BRUCE SPRINGSTEEN celebra i 50 anni di “BORN TO RUN” con la pubblicazione ufficiale di “Lonely Night in the Park”

Published

Bruce Springsteen_ph Eric Meola
Bruce Springsteen_ph Eric Meola

Il 25 agosto compie 50 anni “Born to Run”, il classico di Bruce Springsteen che ha segnato un’epoca. Per celebrare questo traguardo, Sony Music pubblica per la prima volta ufficialmente Lonely Night in the Park, l’outtake in studio del 1975.

Per la prima volta in assoluto disponibile in streaming e in download “Lonely Night in the Park” di Bruce Springsteen: https://brucespringsteen.lnk.to/LNITP

Compra il vinile su Amazon > https://amzn.to/4oR7Lb5

Registrata durante le leggendarie sessioni al Record Plant per “Born to Run” e all’epoca presa in considerazione per essere inclusa nell’album, “Lonely Night In The Park” arriva oggi nella sua versione in studio, come non si era mai stata ascoltata prima.

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Concerti Luglio RockOn.it Concerti Luglio RockOn.it

Musica

Concerti del mese: Luglio 2025

Consulta una lista di concerti selezionati per Luglio 2025. Cerca il tuo concerto preferito, troverai data, città e location. I concerti sono ordinati in...

02/07/2025
Concerti Giugno RockOn.it Concerti Giugno RockOn.it

Concerti

Concerti del mese: Giugno 2025

I grandi concerti di Giugno: Linkin Park, Dua Lipa, Billie Eilish, Guns N' Roses, Korn, NIN, Green Day, Avenged Sevenfold, Slipknot e molti altri

01/06/2025

Dischi

BRUCE SPRINGSTEEN: il 27 giugno esce l’imperdibile “TRACKS II: THE LOST ALBUMS” con 7 album mai pubblicati prima

83 brani composti tra il 1983 e il 2018 che abbracciano la carriera del Boss mostrandone lati inediti

09/04/2025

Musica

Road Diary: BRUCE SPRINGSTEEN and The E Street Band dal 25 ottobre su Disney+

Disney+ ha annunciato che il film documentario Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band debutterà il 25 ottobre in esclusiva su Disney+. Bruce Springsteen...

13/09/2024