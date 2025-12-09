Connect with us

THE SUBWAYS + The Livelines: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

I Subways in concerto al Circolo Magnolia di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura i Livelines.

Published

The Subways in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

Lunedì 8 dicembre 2025, i The Subways tornano a Milano per la loro unica data italiana, scegliendo il Circolo Magnolia (Segrate) come tappa del tour europeo. Il trio inglese, formato da Billy Lunn, Charlotte Cooper e Josh Morgan, celebra il ventennale del loro debutto ripercorrendo una carriera costruita su un mix di indie rock, energia live e brani diventati simbolo della scena britannica degli anni 2000. In apertura si esibiscono The Livelines, che introducono la serata con un set incisivo che scalda il pubblico. Il Magnolia accoglie così una serata che riporta l’energia diretta dei club show, con un pubblico attento e partecipe lungo tutto il live. Un appuntamento che ribadisce la solidità dei The Subways dal vivo e offre ai presenti un’occasione per ritrovare una band che, a distanza di anni, continua a mantenere intatta la propria identità all’interno della scena rock internazionale.

Clicca qui per vedere le foto dei Subways in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

The Subways

THE SUBWAYS – La scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

  1. Oh Yeah
  2. Black Wax
  3. We Don’t Need Money To Have A Good Time
  4. Passenger’s Side
  5. My Heart Is Pumping To A Brand New Beat
  6. I Won’t Let You Down
  7. Kalifornia
  8. Popdeath
  9. Holiday
  10. At 1 AM
  11. Turnaround
  12. I Want To Hear What You Have Got To Say
  13. Kiss Kiss Bang Bang
  14. Girls&Boys
  15. I Need To Feel You Closer
  16. With You
  17. Rock&Roll Queen
