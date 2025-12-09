THE SUBWAYS + The Livelines: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Giorgia De Dato

Lunedì 8 dicembre 2025, i The Subways tornano a Milano per la loro unica data italiana, scegliendo il Circolo Magnolia (Segrate) come tappa del tour europeo. Il trio inglese, formato da Billy Lunn, Charlotte Cooper e Josh Morgan, celebra il ventennale del loro debutto ripercorrendo una carriera costruita su un mix di indie rock, energia live e brani diventati simbolo della scena britannica degli anni 2000. In apertura si esibiscono The Livelines, che introducono la serata con un set incisivo che scalda il pubblico. Il Magnolia accoglie così una serata che riporta l’energia diretta dei club show, con un pubblico attento e partecipe lungo tutto il live. Un appuntamento che ribadisce la solidità dei The Subways dal vivo e offre ai presenti un’occasione per ritrovare una band che, a distanza di anni, continua a mantenere intatta la propria identità all’interno della scena rock internazionale.

THE SUBWAYS – La scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano