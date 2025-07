BRANDI CARLILE: le foto e la scaletta del concerto all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera

Foto di Andrea Ripamonti



BRANDI CARLILE, 11 volte vincitrice del Grammy Award, è arrivata in Italia per una unica, imperdibile data, ieri 14 luglio vista-lago al Festival Tener-a-mente.

La cantautrice, produttrice e performer, tra le artiste più influenti della sua generazione, farà tappa con il suo The Lost Time Tour al Vittoriale.

CARLILE ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie alla sua potente espressività e alla capacità di fondere folk, rock e country in un suono inconfondibile; il suo tour europeo offrirà ai fan un’opportunità unica per vivere un’esperienza musicale autentica, capace di toccare le emozioni più profonde. Per l’occasione, BRANDI CARLILE sarà accompagnata dal suo gruppo storico, composta dai gemelli Tim e Phil Hanseroth, dal batterista Abe Laboriel Jr. (già collaboratore di Paul McCartney) e dalle talentuose SistaStrings, il duo formato dalle sorelle Monique e Chauntee Ross, rispettivamente al violoncello e al violino.

Brandi Carlile in concerto all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

A proposito di questo tour, BRANDI ha dichiarato: “Quando ero una ragazzina, l’idea di fare musica e poterla portare oltreoceano in luoghi come il Regno Unito e l’Europa mi sembrava inaccessibile. Ho sempre sentito un legame con questi posti, fin da quando avevo 12 anni. Questo legame è nato dalla mia ossessione per Elton John, che mi ha poi portato a scoprire Queen, The Beatles, U2, Kate Bush, George Michael, Sinéad O Connor, David Bowie, Radiohead e tanti altri. Immaginavo un’utopia musicale, fatta di emozioni e complessità. Mi vedevo sul palco della Royal Albert Hall, o addirittura a Live Aid, al posto di Freddie Mercury, con un’asta del microfono in mano a cantare Radio Gaga. Con The Lost Time Tour, voglio portare il pubblico in un viaggio attraverso le mie canzoni e i miei dichi, dai primi pezzi fino alla musica inedita che nessuno ha ancora ascoltato. Creeremo insieme serate indimenticabili di musica e comunità.”

Con sette dischi all’attivo e una carriera costellata di riconoscimenti, il suo ultimo lavoro In These Silent Days ha ricevuto tre Grammy Awards, confermando la sua versatilità artistica. Nel 2025 CARLILE ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar per Never Too Late, brano scritto insieme a Elton John, Bernie Taupin e Andrew Watt per l’omonimo documentario Disney+ sulla vita e la carriera di Elton John. Una collaborazione che si aggiunge a una lunga serie di duetti con leggende della musica, da Joni Mitchell a Dolly Parton, fino alla sua interpretazione di Closer To Fine degli Indigo Girls, inclusa nella colonna sonora del film Barbie.

In apertura, sul palco abbiamo avuto il piacere di ospitare la cantautrice Audrey McGraw: originaria del Tennessee e divisa tra Los Angeles e Nashville, Audrey porterà vista-lago la sua voce intensa e uno stile autentico e profondo. Dopo l’uscita del suo emozionante singolo d’esordio, una personale rilettura del brano “I Am… I Said” di Neil Diamond, è pronta a conquistare il pubblico con la sua presenza magnetica. Le sue influenze musicali spaziano da Nina Simone ai Fleetwood Mac e attualmente è al lavoro sul suo primo disco, atteso entro l’anno, realizzato in collaborazione con artisti del calibro di David Baron e Lukas Nelson.

BRANDI CARLILE: la scaletta del concerto a Gardone Riviera