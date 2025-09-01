Concerti di Settembre 2025 in Italia: tutti gli eventi da non perdere

L’estate sta finendo ma la musica dal vivo non si ferma: settembre 2025 si prepara a regalare un mese denso di concerti, tour e grandi eventi che toccheranno tutta Italia, dagli stadi alle arene storiche, fino ai club più intimi.
Ecco la nostra guida ai principali appuntamenti.
Gli eventi unici di settembre
Alcuni show saranno veri e propri eventi irripetibili.
Biglietti in vendita:
su Ticketone > https://www.rockon.it/tone
su Vivaticket > https://www.rockon.it/viva
su Ticketmaster > https://www.rockon.it/tm
- The Offspring + Simple Plan: doppio colpo punk-rock il 29 settembre a Milano, per una serata all’insegna di energia e nostalgia anni ’90/2000.
- Sigur Rós con orchestra: la band islandese torna in Italia con ben 4 date tra Milano e Roma, per un’esperienza immersiva che fonde post-rock e sonorità sinfoniche.
- Salmo: il rapper sardo sarà protagonista di un concerto evento a Milano, pronto a trasformarsi in una grande festa urbana.
- Zucchero: “Sugar” Fornaciari sarà residente all’Arena di Verona con nove concerti consecutivi, uno dei momenti clou della stagione musicale italiana.
- Fast Animals and Slow Kids: la band perugina porterà i suoi live ad alta intensità a Bergamo e Aosta.
- Nada Surf: doppia tappa italiana per la storica band alternative rock, Milano e Roma.
- Xavier Rudd: il cantautore australiano incanterà i fan a Roma e Padova.
- The White Buffalo: quattro concerti in Italia per il cantautore statunitense, amato per le sue atmosfere folk rock intense e cinematografiche.
- Tony Hadley: l’ex voce degli Spandau Ballet sarà in tour con 4 concerti in Italia.
- Steve Hackett: lo storico chitarrista dei Genesis torna per un mini-tour italiano con 7 date.
I grandi nomi internazionali
Settembre vedrà salire sui palchi italiani star di livello mondiale:
- Drake inaugurerà il mese con due date all’Unipol Forum di Milano (1 e 2 settembre).
- Europe saranno l’11 settembre a Napoli, all’Arena Flegrea.
- Little Simz farà tappa a Milano con la sua unica data italiana.
- King Krule si esibirà il 14 settembre a Trento.
- Sophie Ellis-Bextor sarà a Milano il 22 settembre.
- Saint Motel porteranno il loro pop fresco e colorato il 16 settembre a Segrate (MI).
- Tamino, nuova stella della musica internazionale, sarà a Milano il 20 settembre.
- Dark Tranquillity + Soen chiuderanno il mese con il loro metal progressivo e melodico, il 27 settembre a Trezzo sull’Adda (MI).
- Stratovarius + Rhapsody of Fire infiammeranno il palco il 28 settembre, sempre a Trezzo sull’Adda.
La scena italiana protagonista
Non mancano ovviamente i protagonisti della scena musicale italiana, che riempiranno piazze, club e arene in tutta la penisola:
- Fedez all’Unipol Forum con due date (19 e 20 settembre).
- Fabri Fibra, tra Napoli e Milano (5 e 30 settembre).
- Geolier chiuderà il mese con un grande evento all’Arena di Verona (27 settembre).
- Gianna Nannini sarà a Caserta (17 settembre) e Verona (21 settembre).
- Negramaro torneranno sul palco il 27 settembre a Jesolo.
- Coma_Cose proseguiranno il loro tour con diverse tappe da nord a sud (Pordenone, Sortino, Scario, Castelfiorentino, Avellino e Rende).
- Emis Killa sarà il 10 settembre a Milano (Rho Fiera), mentre Ghali il 20 settembre sempre a Milano.
- Fiorella Mannoia porterà le sue canzoni a Mantova, Pisa e Cortona (2, 4 e 6 settembre).
- Daniele Silvestri in scena a Roma dal 2 al 5 settembre, mentre Dente sarà impegnato in un tour che toccherà Firenze, Milano, Roma e Monferrato.
- Tananai torna a esibirsi a Milano (5 settembre) e Caserta (13 settembre).
- Rose Villain (23 settembre a Milano, 27 settembre a Padova).
Dal punk al pop, dall’indie al rap, passando per il metal e la canzone d’autore: settembre 2025 si conferma un mese ricchissimo di proposte per ogni tipo di pubblico.
