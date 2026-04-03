RUGBY SOUND FESTIVAL 2026: dal 2 al 18 luglio la 25° edizione all’Isola del Castello di Legnano (Milano)

Dopo il grande successo di pubblico dell’anno scorso, che ha fatto registrare oltre 50.000 presenze, dal 2 luglio al 18 luglio all’Isola del Castello di Legnano (Milano) torna la 25ª edizione del RUGBY SOUND FESTIVAL, con una lineup ricca ed eclettica!

Nato come iniziativa legata allo sport del rugby, il Festival si è ampliato, arricchendo il proprio cast e costruendo nel tempo un’identità solida e riconoscibile. Oggi rappresenta un punto di riferimento per i concerti della città, oltre ad essere uno degli appuntamenti estivi di musica dal vivo più attesi, distinguendosi per la sua capacità di unire spettacoli di primo livello e spirito di condivisione.

Con una proposta pensata per unire generi musicali differenti, dai grandi nomi della musica italiana, ai protagonisti delle classifiche attuali fino a grandi ospiti internazionali, il Rugby Sound Festival offre al pubblico un’esperienza di intrattenimento in cui la musica incontra la storia e l’identità di Legnano, valorizzando l’Isola del Castello come location d’eccezione.

Questa la lineup ad oggi:

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4m1JGNO

2 LUGLIO – TONY PITONY (SOLD OUT)–inizio ore:21.00

3 LUGLIO – MADAME –inizio ore:21.00

4 LUGLIO – VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90’ –inizio ore:21.30

9 LUGLIO – ELIO E LE STORIE TESE –inizio ore:21.00

10 LUGLIO – SUBSONICA (opening CASINÒ ROYALE e TÄRA) –inizio ore:20.30

11 LUGLIO – FINLEY e TEENAGE DREAM –inizio ore: 21.00 – NUOVA DATA

16 LUGLIO – SALMO –inizio ore: 21.00

18 LUGLIO – ZARRO NIGHT (special guest IL PAGANTE)–inizio ore:21.30

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4m1JGNO