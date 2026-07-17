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SALMO + 18K + SCAR: le foto del concerto al Rugby Sound di Legnano

Salmo + 18k + scar in concerto al Rugby Sound di Legnano

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Salmo in concerto al Rugby Sound di Legnano foto di Francesca Maffioletti per www.rockon.it

Foto di Francesca Maffioletti

Prima Scar ha squarciato il prato con trap dura e attitudine da strada. Voce tagliente, beat minimali, zero compromessi. Poi 18K, che ha alzato la temperatura: autotune, melodia e provocazione. Due generazioni di rap italiano a preparare il terreno, una dietro l’altra, come due atti di un prologo.

Il live: Salmo è entrato senza fronzoli, solo contro luce. Giacca nera, microfono, e subito “90MIN” a fare da colpo d’inizio. Il Rugby Sound è esploso.

Quello che colpisce di Salmo dal vivo è la tensione tra controllo e caos. Da una parte il performer meticoloso: band tirata, cambi di tempo chirurgici, visual cupi che disegnavano il palco. Dall’altra l’animale da palco che corre, salta nel pit, sputa le rime e si riprende il pubblico strofa dopo strofa.

Ha attraversato tutta la sua discografia come se fosse un unico concept. Da “Il primo bacio sulla Luna” a “L’Angelo dell’Adrenalina”, fino ai pezzi nuovi più sporchi e industriali. Il momento di frattura è arrivato su “Ernia”: luci rosse basse, solo batteria e voce. Poi esplosione su “Stai zitto” con tutto il campo che cantava a squarciagola.

Non è pop, non è rap. È teatro rock contemporaneo. Salmo usa il palco come un altare: ci mette rabbia, ironia, critica sociale e poi la fa a pezzi con un riff.

L’atmosfera: Legnano ha risposto presente. 20mila persone, trasversali. Ragazzi con le felpe del 2012 e nuovi fan del disco. Zero distanze tra palco e prato. Sudore, polvere, cori.

Clicca qui per vedere le foto di Salmo in concerto a Legnano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Salmo
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