TONY PITONY: le foto del concerto al Rugby Sound Festival di Legnano

foto di Lara Bordoni

Con un sold out a pochi giorni dall’annuncio, la serata di ieri ha dato il via al Rugby Sound Festival 2026 all’Isola del Castello di Legnano. Protagonista assoluto dello show è stato Tony Pitony, che ha conquistato il pubblico, visibilmente coinvolto, con il suo umorismo surreale, presentandosi sul palco come Fred Flintstone e con il suo dettaglio distintivo, l’iconica maschera di Elvis Presley.

In continuo dialogo con il pubblico, Tony propone un format di successo che fonde canzoni, satira e teatralità, tutto accompagnato da musicisti formidabili.

Ad accendere la serata in apertura sono state le esibizioni di Niccolò De Santis, giovane cantautore e vincitore del concorso del Primo Maggio di Legnano e di Sesto.

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