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NOYZ NARCOS, DANNO, RANCORE: le foto e la scaletta del concerto al Flowers Festival di Collegno

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foto di Lara Bordoni

Il 13 luglio un’ondata di rap romano underground è arrivata a Torino: Noyz Narcos, Danno & Dj Craim e Rancore sono stati gli artisti che hanno calcato il palco del Flowers Festival di Collegno, giunto alla sua 11esima edizione.

Noyz con il tour Cruel Summer 2026 ha presentato i brani dell’ultimo progetto ‘Funny Games’ e i suoi classici storici infiammando letteralmente il pubblico a fianco di Dj Sine.

Danno & Dj Craim, sempre una garanzia, hanno ripercorso la storia del rap underground continuando a portare avanti il loro ultimo progetto ‘AKA Danno‘ , album solista di una delle voci dei Colle Der Fomento.

Rancore invece con la sua teatralità, crudo, ironico e diretto porta ‘Tarek da colorare live’ – l’hip-hop ermetico che incontra una profonda ricerca cantautorale e ci ripropone inoltre alcuni brani del suo passato.

Durante lo show di Noyz, Danno è risalito sul palco per regalare alla platea uno dei momenti più incredibili e significativi di tutta la serata: parte il brano “Karashò” seguito da ”Scarafaggi” – passato e presente si uniscono. Questa unione sul palco è stata senza dubbio il picco emotivo e nostalgico dell’intera serata.

Clicca qui per guardare le foto del concerto di Noyz Narcos, Danno e Rancore o sfoglia la gallery qui sotto

Noyz Narcos

Noyz Narcos : La Scaletta del Concerto

  1. Cruel Summer Intro
  2. Mic Check
  3. Attica
  4. Virus / M3
  5. John Belushi
  6. Funny Games
  7. Giornata storta
  8. Sniper
  9. Mosche nere
  10. Drag You to Hell
  11. Verano zombie
  1. Karashò (con Danno )
  2. Scarafaggi (con Danno)
  1. My Love Song / My Love Song 2
  2. Quelle notti
  3. Sinnò me moro
  4. Zoo de Roma 

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