NOYZ NARCOS, DANNO, RANCORE: le foto e la scaletta del concerto al Flowers Festival di Collegno

foto di Lara Bordoni
Il 13 luglio un’ondata di rap romano underground è arrivata a Torino: Noyz Narcos, Danno & Dj Craim e Rancore sono stati gli artisti che hanno calcato il palco del Flowers Festival di Collegno, giunto alla sua 11esima edizione.
Noyz con il tour Cruel Summer 2026 ha presentato i brani dell’ultimo progetto ‘Funny Games’ e i suoi classici storici infiammando letteralmente il pubblico a fianco di Dj Sine.
Danno & Dj Craim, sempre una garanzia, hanno ripercorso la storia del rap underground continuando a portare avanti il loro ultimo progetto ‘AKA Danno‘ , album solista di una delle voci dei Colle Der Fomento.
Rancore invece con la sua teatralità, crudo, ironico e diretto porta ‘Tarek da colorare live’ – l’hip-hop ermetico che incontra una profonda ricerca cantautorale e ci ripropone inoltre alcuni brani del suo passato.
Durante lo show di Noyz, Danno è risalito sul palco per regalare alla platea uno dei momenti più incredibili e significativi di tutta la serata: parte il brano “Karashò” seguito da ”Scarafaggi” – passato e presente si uniscono. Questa unione sul palco è stata senza dubbio il picco emotivo e nostalgico dell’intera serata.
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Noyz Narcos : La Scaletta del Concerto
- Cruel Summer Intro
- Mic Check
- Attica
- Virus / M3
- John Belushi
- Funny Games
- Giornata storta
- Sniper
- Mosche nere
- Drag You to Hell
- Verano zombie
- Karashò (con Danno )
- Scarafaggi (con Danno)
- My Love Song / My Love Song 2
- Quelle notti
- Sinnò me moro
- Zoo de Roma