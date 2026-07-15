NOYZ NARCOS, DANNO, RANCORE: le foto e la scaletta del concerto al Flowers Festival di Collegno

foto di Lara Bordoni

Il 13 luglio un’ondata di rap romano underground è arrivata a Torino: Noyz Narcos, Danno & Dj Craim e Rancore sono stati gli artisti che hanno calcato il palco del Flowers Festival di Collegno, giunto alla sua 11esima edizione.

Noyz con il tour Cruel Summer 2026 ha presentato i brani dell’ultimo progetto ‘Funny Games’ e i suoi classici storici infiammando letteralmente il pubblico a fianco di Dj Sine.

Danno & Dj Craim, sempre una garanzia, hanno ripercorso la storia del rap underground continuando a portare avanti il loro ultimo progetto ‘AKA Danno‘ , album solista di una delle voci dei Colle Der Fomento.

Rancore invece con la sua teatralità, crudo, ironico e diretto porta ‘Tarek da colorare live’ – l’hip-hop ermetico che incontra una profonda ricerca cantautorale e ci ripropone inoltre alcuni brani del suo passato.

Durante lo show di Noyz, Danno è risalito sul palco per regalare alla platea uno dei momenti più incredibili e significativi di tutta la serata: parte il brano “Karashò” seguito da ”Scarafaggi” – passato e presente si uniscono. Questa unione sul palco è stata senza dubbio il picco emotivo e nostalgico dell’intera serata.

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Noyz Narcos : La Scaletta del Concerto

Cruel Summer Intro Mic Check Attica Virus / M3 John Belushi Funny Games Giornata storta Sniper Mosche nere Drag You to Hell Verano zombie

Karashò (con Danno ) Scarafaggi (con Danno)