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NEGRAMARO: le foto del concerto al Flowers Festival di Collegno

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Negramaro in concerto al Flowers Festival di Collegno foto di Luca Moschini per www.rockon.it
Negramaro in concerto al Flowers Festival di Collegno foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Il palcoscenico del Flowers Festival, nella storica cornice del Parco della Certosa Reale di Collegno, ha ospitato uno degli appuntamenti più caldi e attesi dell’estate piemontese: il concerto dei Negramaro.

La band salentina ha portato sotto la Mole una tappa fondamentale del tour “Una storia ancora semplice Live 2026”, una tournée nata per celebrare oltre vent’anni di carriera e di amicizia, ma che assume un significato ancora più profondo, essendo l’ultima occasione per vederli dal vivo prima di una lunga e meritata pausa.

Fin dalle prime note, il concerto si è rivelato un vero e proprio rito generazionale, capace di unire un pubblico caldissimo e transgenerazionale. La scaletta è stata un perfetto bilanciamento tra passato, presente e futuro: la band ha ripercorso due decenni di hit straordinarie, partendo dalle pietre miliari come “Mentre tutto scorre”, “Estate” e “Solo 3 minuti”, passando per l’immancabile poesia di “Meraviglioso”, fino ad arrivare alle vibrazioni più recenti estratte dall’ultimo album “Free Love”.

L’intesa sul palco tra i sei musicisti — un legame indissolubile nato sui banchi dell’università — è apparsa, se possibile, ancora più solida e viscerale. Giuliano Sangiorgi ha dominato la scena con la consueta carica emotiva, alternando momenti di pura energia rock a intensi set acustici che hanno letteralmente fatto cantare all’unisono l’intera Certosa Reale.

Il Parco della Certosa si è confermato la location ideale per un evento di questa portata. Lo spazio, intimo e monumentale al tempo stesso, ha permesso di creare una sinergia totale tra la band e le migliaia di fan accorsi per quello che molti hanno vissuto come un grande, memorabile abbraccio collettivo.

Clicca qui per vedere le foto dei Negramaro in concerto a Collegno (o sfoglia la gallery qui sotto).

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