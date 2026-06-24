Flowers Festival: A Collegno l’estate si accende con la Grande musica live.

Dall’25 giugno al 17 luglio, l’XI edizione della celebre rassegna trasforma il Cortile della Lavanderia a Vapore nel cuore pulsante del panorama musicale italiano.
L’estate piemontese si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e ambiziosi dell’anno.
Dal 25 giugno al 17 luglio, Collegno torna a essere la capitale della musica dal vivo con l’undicesima edizione del Flowers Festival.
Organizzato dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e dalla Cooperativa Culturale Biancaneve, in stretta collaborazione con la Città di Collegno, l’evento promette oltre venti serate indimenticabili in una cornice dallo straordinario valore storico e culturale.
Con un’arena estiva capace di ospitare fino a 7.500 spettatori a sera, la manifestazione non è solo una sequenza di concerti, ma una vera e propria antologia.
Ogni serata rappresenta un capitolo a sé stante, dove artisti affermati e nuove promesse offrono il proprio punto di vista unico sul tempo in cui viviamo attraverso una straordinaria varietà di generi.
Il cartellone di quest’anno si distingue per solidità e trasversalità, alternando sul palco i più grandi nomi della scena contemporanea.
Tra i protagonisti più attesi spiccano Fulminacci, Mannarino, Kid Yugi, Caparezza, Subsonica, Tony Pitony, Negramaro, Madame, Ernia e Gemitaiz.
Il ricchissimo programma unisce icone del rap e del cantautorato a progetti di culto e nuove sperimentazioni.
La risposta del pubblico è stata travolgente, con ben tre serate che hanno già registrato il tutto esaurito in prevendita, confermando il festival come un punto di riferimento assoluto per l’intrattenimento dal vivo in Italia.
Il vero cuore pulsante della manifestazione rimane il suggestivo Cortile della Lavanderia a Vapore, situato nel Parco della Certosa in Corso Pastrengo 51 a Collegno.
Questo storico spazio si trasforma per quasi un mese in un grande laboratorio di aggregazione e comunità, dimostrando la capacità del festival di crescere insieme al territorio.
I cancelli si apriranno ogni sera alle ore 19:00 per accogliere gli spettatori in un’atmosfera unica di condivisione e musica.
I biglietti per gli appuntamenti ancora disponibili sono acquistabili online attraverso i circuiti ufficiali Mailticket e Ticketone, oppure consultando il sito ufficiale all’indirizzo www.flowersfestival.it