MADAME : le foto del concerto al RugbySound Festival di Legnano

foto di Lara Bordoni

Dopo il successo della data zero a Capannori, è partito questa sera il MADAME TOUR ESTATE 2026 da Legnano (MI) con la prima data al RugbySound Festival e da novembre Madame si esibirà sui palchi dei principali club italiani con DISINCANTO TOUR, il suo nuovo album uscito lo scorso 17 aprile e certificato disco d’oro.

Clicca qui per guardare le foto di Madame in concerto al Rugbysound Festival di Legnano o sfoglia la gallery qui sotto:

Di seguito le prossime date del tour estivo

6 luglio 2026 – Collegno (TO) – Flowers Festival – Parco della Certosa Reale

9 luglio 2026 – Genova – Live in Genova Festival – Arena del Mare – Area Porto Antico

12 luglio 2026 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’anima

14 luglio 2026 – Bergamo – Lazzaretto

27 luglio 2026 – Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026 – Castello Scaligero

29 luglio 2026 – Udine – Udine Vola 2026 – Castello

3 agosto 2026 – Pescara – Zoo Music Fest – Porto Turistico

9 agosto 2026 – Cattolica (RN) – Arena della Regina

11 agosto 2026 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live – Villa Bertelli

12 agosto 2026 – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival – Castello Pasquini

18 agosto 2026 – Alghero (SS) – Alguer Summer Festival

23 agosto 2026 – Ostuni (BR) – Arena Bianca (Foro Boario)

25 agosto 2026 – Barletta (BT) – Fossato del Castello

2 settembre 2026 – Vicenza – Vicenza in Festival – Piazza dei Signori

4 settembre 2026 – Trento – Trento Live Fest – Trentino Music Arena

11 settembre 2026 – Palermo – Dream Pop Fest – Teatro di Verdura

13 settembre 2026 – Taormina (ME) – Festival Taormina Arte – Teatro Antico