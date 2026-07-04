Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Reportage Live

MADAME : le foto del concerto al RugbySound Festival di Legnano

Published

foto di Lara Bordoni

Dopo il successo della data zero a Capannori, è partito questa sera il MADAME TOUR ESTATE 2026 da Legnano (MI) con la prima data al RugbySound Festival e da novembre Madame si esibirà sui palchi dei principali club italiani con DISINCANTO TOUR, il suo nuovo album uscito lo scorso 17 aprile e certificato disco d’oro.

Clicca qui per guardare le foto di Madame in concerto al Rugbysound Festival di Legnano o sfoglia la gallery qui sotto:

Madame

Di seguito le prossime date del tour estivo

6 luglio 2026 – Collegno (TO) – Flowers Festival – Parco della Certosa Reale

9 luglio 2026 – Genova – Live in Genova Festival – Arena del Mare – Area Porto Antico

12 luglio 2026 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’anima

14 luglio 2026 – Bergamo – Lazzaretto

27 luglio 2026 – Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026 – Castello Scaligero

29 luglio 2026 – Udine – Udine Vola 2026 – Castello

3 agosto 2026 – Pescara – Zoo Music Fest – Porto Turistico

9 agosto 2026 – Cattolica (RN) – Arena della Regina

11 agosto 2026 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live – Villa Bertelli

12 agosto 2026 – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival – Castello Pasquini

18 agosto 2026 – Alghero (SS) – Alguer Summer Festival 

23 agosto 2026 – Ostuni (BR) – Arena Bianca (Foro Boario)

25 agosto 2026 – Barletta (BT) – Fossato del Castello

2 settembre 2026 – Vicenza – Vicenza in Festival – Piazza dei Signori

4 settembre 2026 – Trento – Trento Live Fest – Trentino Music Arena

11 settembre 2026 – Palermo – Dream Pop Fest – Teatro di Verdura

13 settembre 2026 – Taormina (ME) – Festival Taormina Arte – Teatro Antico 

In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Mac DeMarco in concerto al Parco della Musica di Milano foto di Giada Stanziano Mac DeMarco in concerto al Parco della Musica di Milano foto di Giada Stanziano

Reportage Live

MAC DEMARCO: Moonlight on Segrate, zanzare e un pizzico di Dolce Vita

Il racconto e le foto della tappa milanese del cantautore e polistrumentista canadese

3 ore ago

Reportage Live

BREAKING BENJAMIN + Chevelle: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Breaking Benjamin in concerto all'Alcatraz di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura i Chevelle.

12 ore ago
Gloria Gaynor in concerto al Parco della Musica di Milano Gloria Gaynor in concerto al Parco della Musica di Milano

Reportage Live

GLORIA GAYNOR: le foto del concerto alla Parco della Musica di Milano

Gloria Gaynor in concerto al Parco della Musica di Milano. Guarda le foto del live show.

3 giorni ago

Reportage Live

A DAY TO REMEMBER + Grandson + Vianova: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

A Day To Remember in concerto al Fabrique di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura i Grandson e i Vianova.

5 giorni ago