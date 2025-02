XAVIER RUDD: il polistrumentista australiano a Settembre in concerto a Roma, Padova e Brescia

Tra i più noti artisti australiani degli ultimi vent’anni, Xavier Rudd sarà in Italia nel 2025 con tre appuntamenti autunnali: lunedì 29 settembre all’Orion Live Club di Ciampino (RM), martedì 30 settembre al Gran Teatro Geox di Padova e mercoledì 1° ottobre al Teatro Clerici di Brescia.

Biglietti in vendita:

su Ticketone > https://tidd.ly/4hCojQp

su Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/xavier

La musica unica di Xavier Rudd ha toccato le vite di milioni di persone in tutto il mondo. A partire dal suo fondamentale album del 2002 To Let, Xavier ha rapidamente conquistato i fan con il suo straordinario talento di polistrumentista e il suo incrollabile impegno per l’attivismo sociale e ambientale. Nel corso degli anni, le sue dinamiche esibizioni dal vivo si sono evolute da esibizioni di band e trio al suo attuale formato di one-man band, acclamato a livello internazionale. In un’evoluzione di quello che si è rivelato essere lo spettacolo solista più intricato della sua carriera, che vede Xavier destreggiarsi alla perfezione tra diversi strumenti, intricati loop live e paesaggi sonori immersivi, la straordinaria Lisa Purmodh si unirà a lui sul palco come seconda polistrumentista, portando il suo spettacolo a un livello completamente nuovo.

Nel 2024 Xavier ha pubblicato il suo EP Freedom Sessions, con brani straordinari come Moments, Road Trippin’ e World Order (Parts 1 and 2), quest’ultimo accompagnato da un accattivante video musicale in cui Xavier invita gli spettatori ad intraprendere un viaggio alla scoperta di sé stessi. L’EP ha rivelato nuovi livelli di complessità nella sua musica e le esibizioni dal vivo che ne risultano affascinano il pubblico per la loro ricchezza sonora. Negli ultimi anni Xavier ha celebrato traguardi significativi, tra cui l’uscita nel 2022 del suo decimo album in studio, Jan Juc Moon, che ha ottenuto il premio dell’Australasian Performing Right Association(APRA Award) per il lavoro blues e roots più eseguito. Ha anche ottenuto il primo posto all’Environmental Music Prize per la sua canzone Stoney Creek, devolvendo il premio di 20.000 dollari australiani a quattro organizzazioni ambientaliste. Durante questo periodo Xavier si è anche esibito in importanti festival in Australia e nel mondo, tra cui Glastonbury, Pinkpop, Rock Werchter, Esperanzah e Byron Bay Blues Festival. Di recente ha viaggiato attraverso Nord America ed Europa con due diversi.

L’attivismo di Xavier per l’uguaglianza e la tutela dell’ambiente è ben documentato. Ha collaborato con numerose organizzazioni, tra cui Sea Shepherd, Clean Up Arnhem Land e Save the Kimberley in Australia. I suoi numerosi sforzi di attivismo globale includono progetti come Surf for Life e Waves of Hope, con cui ha contribuito a costruire una scuola superiore nel nord del Nicaragua. Ha anche raccolto fondi in eventi di beneficenza e sensibilizzazione su argomenti che spaziano dalle manifestazioni contro i gasdotti in Nord America, ai diritti delle terre indigene nel Dakota e alle questioni ambientali in Indonesia, e l’elenco dei suoi contributi continua a crescere. Xavier ha appena completato un tour australiano di enorme successo, Spring Freedom Sessions e tornerà sui palchi nell’aprile 2025.

XAVIER RUDD – Tour 2025

Lunedì 29 Settembre 2025 – Ciampino (ROMA)

Orion Live Club – viale J. F. Kennedy, 52

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Martedì 30 Settembre 2025 – PADOVA

Gran Teatro Geox – via Giuseppe Tassinari, 1

Poltrona rialzata: € 35,00 + prev.

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Mercoledì 1° Ottobre 2025 – BRESCIA

Teatro Clerici – via S. Zeno, 158

Poltrona rialzata: € 35,00 + prev.

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.