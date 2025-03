THE WHITE BUFFALO + Giorgio Canali: a settembre in concerto a Cagliari, Livorno, Cesena e Milano

L’Italia ama The White Buffalo e The White Buffalo ama l’Italia.

Jake Smith e soci annunciano il loro ritorno con ben quattro concerti esclusivi per il prossimo Settembre, a circa un anno di distanza dall’ultima calata di ottobre 2024 con i sold out di Firenze e Roma, nonché dall’ormai storico show in apertura a Bruce Springsteen a Circo Massimo nel Maggio 2023”.



Partenza giovedì 4 settembre al Parco Urbano di Capoterra (CA) per il debutto dell’artista in Sardegna, per proseguire sabato 6 settembre a Livorno presso Fortezza Vecchia, domenica 7 settembre a Cesena presso Rocca Malatestiana ed infinite chiudere lunedì 8 settembre al Circolo Magnolia di Milano in quello che é un gradito ritorno dopo il memorabile show di Luglio 2018.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3Q8TNlr

Non é tutto; le date in penisola avranno un ospite d’eccezione: Giorgio Canali in solo show. Cantautore viscerale e profondo e penna di assoluto riferimento della musica indipendente italiana delizierà il pubblico con una performance intima assolutamente da non perdere.



La data a Circo Massimo in supporto a Springsteen in maggio 2023 é stata, per The White Buffalo, un’ulteriore conferma di quanto l’Italia rispetti la sua musica ed i suoi concerti straripanti di energia, spesso culminati in “tutto esaurito”.

Con Jake Smith gli inseparabili compagni di palco, il batterista Matt “Machine” Lynott ed il multistrumentista Christopher Hoffee.

THE WHITE BUFFALO è noto per i ruoli in “Sons of Anarchy” (10 piazzamenti), “Californication”, “The Punisher”, “This Is us”m, “Longmire” e film tra cui “Safe Haven” e “West Of Memphis”. É stato nominato per un Emmy con “Come Join The Murder” scritta insieme a Bob Thiele e Kurt Sutter per l’episodio finale di “Sons of Anarchy” nel 2015 e come nono miglior artista di sincronizzazione TV/film nel 2019.

Ha conquistato posizioni in classifica Billboard degne di nota: “Love and the Death of Damnation” ha raggiunto le postazioni #1 Heatseekers e #15 Album Indipendente; “Come Join the Murder” è arrivata al #3° posto tra le Canzoni rock digitali. Vanta apparizioni su Jimmy Kimmel Live, “Last Call Spotlight” con Carson Daly e Later…con Jools Holland.

THE WHITE BUFFALO

Giovedì 4 Settembre 2025 – Parco Urbano – Capoterra (CA)

Biglietti 20€ + ddp

Sabato 6 settembre 2025 (+ Giorgio Canali) – Fortezza Vecchia – Livorno

Biglietti 30€ + ddp

Domenica 7 settembre 2025 (+ Giorgio Canali) – Rocca Malatestiana – Cesena

Biglietti € 30+ ddp

Lunedì 8 settembre 2025 (+ Giorgio Canali) – Magnolia Summer – Milano

Biglietti 32€ + ddp