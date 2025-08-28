Connect with us

Concerti

STEVE HACKETT: dal 2 settembre l’ex GENESIS in Italia per 7 concerti

Steve Hackett
Foto di Emanuela Vigna

Dopo il grandissimo successo del tour 2024, il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna nel nostro paese a grande richiesta di pubblico per altri sette concerti a settembre 2025. Il tour porta in scena lo spettacolo “Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo, che nel cinquantesimo anniversario dalla sua pubblicazione celebra il magnifico “The Lamb Lies Down On Broadway”iconico album della band inglese di cui verranno riproposti durante il live molti tra i brani di maggior successo.  

STEVE HACKETT

“GENESIS GREATS – LAMB HIGHLIGHTS & SOLO”

2 settembre MILANO, Teatro Arcimboldi
3 settembre VICENZA, Piazza dei Signori
5 settembre MACERATA, Sferisterio
6 settembre ROMA, Cavea Auditorium Parco della Musica
7 settembre NAPOLI, Palapartenope
9 settembre PALERMO, Teatro Verdura
10 settembre AGRIGENTO, Palacongressi

Il tour porta in scena lo spettacolo “Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo, che nel cinquantesimo anniversario dalla sua pubblicazione celebra il magnifico “The Lamb Lies Down On Broadway”iconico album della band inglese di cui verranno riproposti durante il live molti tra i brani di maggior successo.

L’intramontabile chitarra di Steve Hackett ha tessuto il suono di tutti i classici degli anni ’70 dei Genesis, riportati dal vivo negli ultimi anni con grande successo dallo stesso artista e la sua straordinaria band.Sul palco Steve Hackett è infatti accompagnato da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).Da sempre i fan hanno chiesto di poter ascoltare di nuovo dal vivo più tracce dall’album “The Lamb lies Down On Broadway”. Quale modo migliore per celebrare mezzo secolo di questo straordinario album se non quello di includere una selezione di Lamb Highlights insieme ad alcuni dei migliori lavori solisti di Hackett e agli imperdibili Genesis Greats?

