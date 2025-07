EUROPE: le foto e la scaletta del concerto al Sequoie Music Park di Bologna

Una serata elettrica e nostalgica al Sequoie Music Park, dove gli Europe hanno infiammato il pubblico con un concerto che ha saputo unire passato e presente. Con la tappa bolognese del loro tour estivo, la storica band svedese ha confermato, ancora una volta, di non aver perso un grammo della propria energia.

Sul palco Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland hanno costruito un set esplosivo, tra riff immortali e ballate che hanno segnato una generazione. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, accompagnando ogni brano con cori, applausi e smartphone puntati verso il palco.

Prossima tappa italiana: Napoli, l’11 settembre al Noisy Naples Fest. La band è ancora in forma smagliante, e chi ha avuto il privilegio di vederli ieri sera a Bologna non potrà che consigliarlo: gli Europe dal vivo sanno ancora come lasciare il segno.

Clicca qui per vedere le foto degli Europe in concerto a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

EUROPE – la scaletta del concerto di Bologna

On Broken Wings

Rock the Night

Walk the Earth

Scream of Anger

Sign of the Times

Hold Your Head Up

Carrie

War of Kings

Stormwind

Open Your Heart

More Than Meets the Eye

Last Look at Eden

Ready or Not

Superstitious (with snippet of “No Woman, No Cry” by Bob Marley and the Wailers)

Encore:

Cherokee

The Final Countdown