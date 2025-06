ZUCCHERO: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Lo Stadio Olimpico Grande di Torino è stato travolto da un’energia indescrivibile la sera di giovedì 26 giugno, accogliendo il trionfale ritorno di Zucchero “Sugar” Fornaciari con il suo tour “Overdose d’Amore”.

Dopo le tappe di Ancona, Bari e la doppia data al Circo Massimo di Roma, il rocker emiliano ha regalato al pubblico torinese ben tre ore di concerto e pure emozioni, un vero e proprio viaggio attraverso la sua quarantennale carriera costellata di successi.

Fin dalle prime note, l’atmosfera si è fatta elettrica, confermando la sua famosa frase: “Noi crediamo nel blues, il blues non morirà mai”. Zucchero, con la sua voce potente e libera ha saputo tenere il pubblico in pugno.

La scaletta è stata una carrellata di successi senza tempo, alternando momenti di pura energia rock a ballate intime e toccanti. Brani iconici come “Spirito nel buio“, “Baila (sexy thing)“, “Diavolo in me“, “Menta e Rosmarino” e “Così Celeste” hanno scatenato cori unanimi, mentre il nuovo singolo “Una come te” è stato cantato ad occhi socchiusi in un’atmosfera sospesa nel tempo.

Non sono mancati i momenti di profonda riflessione e omaggio: “Il suono della domenica” ha toccato le corde del ritorno alle radici e all’autenticità, mentre “Un soffio caldo” è stata un’emozionante dedica all’amico Francesco Guccini. Un punto culminante della serata è stata l’interpretazione commovente di “Miserere“, con la voce e le immagini del grande maestro Luciano Pavarotti proiettate sullo schermo, generando un’ondata di commozione. Immancabile, ovviamente, la title track del tour, “Overdose d’Amore“.

Sul palco, Zucchero è stato affiancato dalla sua fedele super band, composta da musicisti di altissimo calibro come Polo Jones, Kat Dyson, Peter Vettese, Mario Schilirò e Adriano Molinari, che hanno regalato momenti di pura adrenalina e maestria musicale. Zucchero, con la veracità della sua Emilia e la sua spontaneità, ha voluto che la musica fosse anche un appello all’unione contro le atrocità del nostro tempo, scegliendo non a caso “Hey Man” come brano di chiusura.

Il concerto di Zucchero all’Olimpico è stato un trionfo che ha ribadito, ancora una volta, il suo status di leggenda vivente della musica italiana, capace di scatenare scintille e arcobaleni che rassereneranno il mondo, come ha auspicato lo stesso artista.

